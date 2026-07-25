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BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), “Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi valori di BeGreat”

BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), “Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi valori di BeGreat”

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BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), “Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi valori di BeGreat” Adnkronos

(Adnkronos) – “BeGreat è un urlo di vittoria per i giovani. Giffoni condivide gli stessi valori e vuole offrire opportunità concrete a chi ha talento, creando una rete tra imprese, istituzioni e formazione”. Così Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, intervenuto al roadshow di BeGreat, sottolineando il valore della collaborazione tra il festival e il progetto a sostegno dei giovani talenti. 

economia

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Redazione Key4biz

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