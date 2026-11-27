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Per la prima volta, nei negozi dell’area euro le carte vengono usate più spesso del contante: lo dice lo studio SPACE (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area) della Banca centrale europea, diffuso il 25 novembre 2026. Nei punti vendita fisici le carte coprono il 45% dei pagamenti e il contante il 44%, mentre i pagamenti con dispositivo mobile salgono al 9%, dal 6% del 2024 e dal 3% del 2022. Il margine è di un solo punto percentuale, e tuttavia segna un netto cambio di direzione rispetto a soli dieci anni fa, quando il contante era ampiamente in testa. La Bce precisa, nel rapporto, che si tratta del numero dei pagamenti, non del loro valore: in valore le carte rappresentano già il 51% dei pagamenti nei punti vendita (il che non sorprende, visto che non c’è alcuna differenza tra il pagare una cifra irrisoria e una cospicua con la carta di credito o debito, mentre c’è per il contante, anche senza considerare i limiti legislativi).

Come ormai si vede da parecchio tempo, per la Bce il sorpasso non è l’inizio della fine del contante ma la conferma di un effettivo equilibrio tra strumenti: «ciò che davvero importa per gli europei è la possibilità di scelta», ha dichiarato Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo e responsabile della task force sull’euro digitale. Secondo lo studio, resta importante poter pagare sia in digitale sia in contanti, e le abitudini cambiano più in fretta delle preferenze dichiarate: lo riassume una frase del rapporto, per cui le preferenze dei consumatori «non sono cambiate quanto il loro comportamento».

Dal punto vendita al totale dei pagamenti

L’indagine è stata condotta da Ipsos in due round, il primo dal 29 settembre al 27 novembre 2025 e il secondo dal 16 marzo al 15 maggio 2026, su 43.937 rispondenti nei 20 paesi dell’area euro rilevati direttamente dalla Bce (la Germania è rilevata dalla Bundesbank con un questionario leggermente diverso, quindi i dati non sono del tutto confrontabili; la Bulgaria, entrata nell’euro il 1° gennaio 2026, compare solo nel secondo round). A ogni intervistato è stato chiesto di compilare un diario dei pagamenti di un giorno (tre in Germania).

Se si considera l’insieme dei pagamenti (negozi, acquisti online e trasferimenti tra privati) le carte arrivano al 43% in numero, contro il 39% del 2024, mentre il contante scende al 35%, dal 40% di due anni fa. Il confronto con il 2019, anno della prima edizione con una metodologia simile, rende l’idea della velocità: allora il contante pesava per il 68% in numero e per il 48% in valore, oggi pesa per il 35% e il 25%, mentre le carte sono salite dal 25% al 43% in numero. Con la diffusione delle carte è cambiato anche il loro uso, visto che l’importo medio pagato con carta è passato da 59 euro nel 2019 a 35 euro nel 2026: in altre parole, si paga con carta anche la spesa piccola. Per chi sta rivedendo il modo in cui paga, e quindi anche quanto spende in canoni e commissioni, su SOStariffe.it si possono confrontare i conti correnti e verificarne le condizioni.

Piccoli importi e pagamenti tra privati

Il contante resiste, infatti, soprattutto dove l’importo è basso (e dove le commissioni, spesso poco tollerate dagli esercenti, si fanno sentire di più). Sotto i 5 euro le carte sono al 24% dei pagamenti (21% nel 2024), tra 5 e 10 euro salgono al 39% (32% due anni fa) e solo tra 10 e 20 euro superano il contante, con il 46% contro il 44%. Ancora più netta è la prevalenza nei pagamenti tra privati, dove il contante è al 44% in numero (37% in valore), davanti ai pagamenti mobili (25%), ai bonifici (15%) e ai bonifici istantanei (11%, cinque punti in più rispetto al 2024). Il rapporto avverte, però, che il diario sui pagamenti tra privati è stato separato dagli altri solo nel 2026, e i dati non sono direttamente confrontabili con le edizioni precedenti. Per i pagamenti online la quota delle carte, che era scesa tra il 2019 e il 2024, risale nel 2026, mentre PayPal non è più una categoria a sé, e anche qui il confronto storico va letto con cautela.

Le differenze tra paesi, d’altra parte, restano ampie: la quota del contante nei punti vendita va dal 18% dei Paesi Bassi al 58% della Slovenia, e il contante è ancora lo strumento più usato in 10 paesi su 21; dal 2016 è diminuito ovunque, e più di tutti a Cipro, dall’88% al 39%. Nei trasferimenti tra privati, invece, il contante pesa per il 62% in Germania e per il 58% in Bulgaria, contro il 26% della Finlandia.

Preferenze, accesso e sicurezza

A non essere cambiate sono soprattutto le preferenze. In negozio il 54% dei consumatori dice di preferire carte o altri strumenti digitali, il 22% il contante e il 23% non ha preferenze, con quote stabili dal 2022 (nel 2016 il contante era la scelta del 32%). Alla domanda sull’importanza di poter pagare con le banconote risponde «molto» o «abbastanza» il 62% (30% e 32%), mentre per i pagamenti digitali, domanda introdotta quest’anno, la quota sale all’82% (44% e 38%). La preferenza per il contante varia dal 10% della Finlandia al 39% dell’Austria. Chi sceglie il contante lo fa soprattutto per la riservatezza (39%), per tenere sotto controllo le spese (36%) e per la certezza del pagamento immediato (30%); chi sceglie la carta cita il fatto di non dover portare con sé molto denaro (59%), la rapidità (40%) e la comodità (35%).

Sull’accesso al contante il quadro è soddisfacente ma in lenta erosione, come riconosce lo stesso studio: l’85% trova facile raggiungere uno sportello o una filiale (87% nel 2024) e il 19% di chi ha provato a prelevare ha incontrato difficoltà, di solito perché lo sportello più vicino era chiuso o fuori servizio. Il contante è accettato nel 93% dei pagamenti nei punti vendita (95% nel 2024), mentre gli strumenti elettronici lo sono nel 91%, con un aumento di tre punti. Un indicatore coerente viene dall’indagine della Bce sulle imprese, pubblicata il 13 agosto 2026: il 92% delle aziende con punti vendita fisici accetta contante, l’88% le carte (quota stabile) e il 68% i pagamenti mobili, contro il 36% del 2024. Un tema ancora aperto, infine, è la sicurezza: il 28% degli intervistati ha subito un tentativo di frode legato ai pagamenti e il 5% ha perso denaro, soprattutto per siti falsi.

L’Italia e l’euro digitale

Per l’Italia i dati dello studio SPACE 2026 non risultano, nelle parti consultabili, isolati in un’unica cifra confrontabile, e le ricostruzioni di stampa non coincidono del tutto. Secondo alcune di queste il contante italiano sarebbe sceso al 49% (contro l’86% del 2016), con carte al 43% e mobile al 7%, mentre la Banca d’Italia citava, per l’edizione 2024, un contante al 61% dei pagamenti nei punti vendita: la direzione è comunque chiara, perché il nostro paese segue il calo generale pur restando sopra la media dell’area. È un quadro coerente con lo studio della Banca d’Italia del 6 ottobre sui cinque profili di consumatori, nel quale i Traditionalists, che usano contante e carte, erano la metà del campione, e con la distinzione fra chi ha abbandonato il contante e chi usa più strumenti in modo flessibile.

Guarda al futuro, e cioè all’euro digitale, la parte finale del rapporto: nella prefazione la Bce ricorda che lo strumento dovrà offrire standard armonizzati, anche per l’accettazione nei punti vendita, e Cipollone ha ribadito che l’istituzione «continuerà a garantire ai cittadini la libertà di scegliere come pagare», secondo la ripresa di Eunews. Con carte e contante ormai quasi alla pari, e con un’accettazione ancora ampia di entrambi, il progetto dovrà quindi inserirsi in un sistema in cui la scelta resta la preoccupazione principale dei consumatori, che chiedono di poter usare entrambi gli strumenti.

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