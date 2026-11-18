Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre, la Banca centrale europea avverte che aspettative di utili molto elevate e investimenti nell’intelligenza artificiale finanziati sempre più a debito possono innescare correzioni sui mercati. I rischi sono più marcati per gli operatori non bancari.

Perché l’AI preoccupa i mercati, Il Rapporto della BCE

La crescita dell’intelligenza artificiale sostiene le Borse, ma può diventare una fonte di instabilità se i ricavi attesi non si concretizzano. È uno dei messaggi del Rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE, che individua tre rischi connessi: le valutazioni delle società legate all’AI, gli squilibri dei conti pubblici e le tensioni geoeconomiche. L’economia dell’area euro ha retto finora agli shock energetici e commerciali, ma una loro ulteriore intensificazione potrebbe mettere alla prova questa capacità di tenuta.

La BCE non considera l’intelligenza artificiale un rischio in sé. Praticamente non lo fa nessuno (almeno pubblicamente). Il punto è il divario possibile tra le aspettative degli investitori e i risultati economici delle aziende. Le quotazioni si basano su previsioni di crescita molto ambiziose: se l’adozione dell’AI fosse più lenta del previsto, oppure se modelli meno costosi erodessero i margini delle big tech, gli utili potrebbero non giustificare le valutazioni.

“I rischi per la stabilità finanziaria dell’area euro rimangono elevati, data la persistente incertezza geoeconomica e la crescente esposizione all’AI“, ha dichiarato il vicepresidente della BCE, Boris Vujcic.

A questo si aggiunge la struttura dei finanziamenti. La costruzione di data center e infrastrutture di calcolo richiede investimenti ingenti (a livello mondiale si stimano 2,4 trilioni di dollari per il 2027), sostenuti in misura crescente dal debito. Alcune società del settore sono inoltre legate da partecipazioni, accordi di acquisto e impegni finanziari reciproci (vedi Anthropic con Amazon e Google): intrecci che, secondo la BCE, possono rendere meno trasparente la domanda effettiva e amplificare gli effetti di una delusione.

Chi è più esposto alle oscillazioni dell’AI?

Una correzione delle azioni potrebbe così estendersi alle obbligazioni. Il calo delle azioni, cioè, potrebbe ripercuotersi anche sui titoli di debito emessi dalle aziende dell’AI, facendo scendere il loro valore.

Tassi più alti rendono meno convenienti gli investimenti i cui profitti sono attesi nel futuro e aumentano il costo del debito. L’esposizione è più rilevante per gli investitori non bancari, come fondi e hedge fund, dove concentrazione degli attivi e leva finanziaria possono tradursi in perdite rapide, riscatti e vendite forzate.

Le banche hanno esposizioni dirette all’AI ancora limitate, ma possono subire gli effetti indiretti attraverso i legami con questi operatori.

Il rapporto richiama anche i rischi informatici: modelli più potenti possono accrescere le minacce cyber, mentre la dipendenza da un gruppo ristretto di fornitori tecnologici crea vulnerabilità operative per imprese e autorità pubbliche.

Debito pubblico e shock energetici

Il secondo fronte è quello dei titoli di Stato. Debiti elevati, maggiori necessità di finanziamento e rendimenti in aumento possono spingere gli investitori a rivalutare il rischio sovrano. La presenza crescente di operatori più sensibili alle notizie e spesso indebitati può rendere i mercati vulnerabili a movimenti bruschi.

Un simile repricing aumenterebbe i costi di finanziamento dei governi e ridurrebbe le risorse disponibili per rispondere a nuove crisi.

Caro energia, crescita debole e tensioni commerciali possono aggravare entrambi i problemi: rendono più oneroso finanziare le infrastrutture AI e pesano sui conti pubblici. Per famiglie e imprese, condizioni economiche peggiori possono inoltre rendere più difficile ripagare i debiti, aumentando il rischio di credito per gli intermediari.

Le indicazioni della BCE

Il quadro non segnala una crisi imminente. La BCE descrive le banche dell’Eurozona come solide, sostenute da redditività, capitale e liquidità elevati. Indica però la necessità di preservare i loro margini di resilienza e di affrontare le vulnerabilità dei non bancari, soprattutto su liquidità, leva e posizioni troppo concentrate. Servono anche dati più completi e una migliore condivisione delle informazioni sui rischi transfrontalieri.

Sul piano europeo, il Rapporto sollecita progressi nell’Unione dei risparmi e degli investimenti: mercati dei capitali più integrati possono convogliare risorse verso la crescita e la competitività, mantenendo al tempo stesso la stabilità finanziaria.

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