Secondo l’anticipazione della consulenza meteo, a Porticello non ci sarebbe stato un evento climatico ingestibile. Al centro dell’inchiesta restano equipaggio, chiglia retrattile, vie d’acqua e struttura del veliero.

La notte del naufragio del Bayesian davanti a Porticello in Sicilia, non sarebbe stata segnata da una tempesta eccezionale o da un evento meteorologico impossibile da gestire ma “solo” un improvviso aumento della velocità del vento che può precedere temporali e rovesci.

È un passaggio rilevante nell’inchiesta sul mega yacht affondato nella notte del 19 agosto 2024 davanti al porticciolo a pochi chilometri da Palermo. L’anticipazione pubblicata da Repubblica rafforza la tesi investigativa secondo cui il naufragio non sarebbe stato causato soltanto dal maltempo, ma anche da sottovalutazioni, manovre o omissioni da parte dell’equipaggio.

La tesi dei periti: evento non ingestibile

Stando alla ricostruzione riportata da Repubblica, dieci minuti prima delle 4 del mattino davanti a Porticello non si sarebbe abbattuto un uragano tale da determinare automaticamente l’affondamento del veliero. La consulenza meteo sembra quindi escludere che le condizioni fossero così estreme da rendere inevitabile la tragedia. In altre parole, il maltempo avrebbe avuto un ruolo decisivo, ma non sufficiente da solo a spiegare il naufragio.

Il ruolo della chiglia retrattile

Uno dei punti tecnici più delicati riguarda la chiglia retrattile del Bayesian. Secondo la ricostruzione, il groppo meteorologico, cioè un improvviso e violento aumento della velocità del vento, avrebbe colpito lateralmente lo yacht, inclinandolo in pochi secondi.

Normalmente, su una barca a vela, una volta diminuita la spinta del vento, la coppia raddrizzante consente allo scafo di tornare in posizione. Nei super yacht, però, questo meccanismo funziona solo entro un certo angolo di inclinazione. Superata una soglia critica, la capacità dello scafo di raddrizzarsi può annullarsi.

Per questo la procura attende risposte precise: quanto ha inciso la deriva mobile alzata, e non abbassata, sulla capacità del Bayesian di raddrizzarsi dopo la sbandata? È una delle domande chiave dell’inchiesta.

La ricostruzione italiana e quella britannica

La lettura della procura italiana si distingue da quella emersa nel primo rapporto del Maib, l’organismo britannico che indaga sugli incidenti marittimi. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Maib avrebbe indicato tra gli elementi rilevanti una “significativa vulnerabilità” strutturale dello yacht, legata anche all’altezza dell’albero, pari a 75 metri.

Gli investigatori italiani, invece, continuano a concentrare l’attenzione anche sulle condotte dell’equipaggio e sul rispetto delle procedure di sicurezza. Lo yacht, secondo gli elementi finora emersi, non avrebbe avuto la prua al vento quando è stato investito dalle raffiche.

Le vittime e gli indagati

Nel naufragio hanno perso la vita il magnate britannico Mike Lynch, la figlia Hannah, il cuoco di bordo Recaldo Thomas, Jonathan e Judy Bloomer, Chris e Neda Morvillo.

Per la tragedia risultano indagati, secondo quanto riportato da Repubblica, il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths, con le ipotesi di naufragio e omicidio colposo plurimo.

Il nuovo procuratore capo di Termini Imerese, Angelo Cavallo, attende ora la conclusione delle consulenze tecniche. Tra i fronti aperti c’è anche l’eventuale profilo di responsabilità del costruttore, Perini Navi dell’Italian Sea Group, ma ogni valutazione dipenderà dagli esiti della perizia sulla dinamica dell’affondamento.

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