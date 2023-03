Batterie, dal riciclo 6 miliardi di ricavi nell’UE

In primo piano.

Da uno studio italiano le stime dei vantaggi economici e industriali di un riciclo più efficiente delle batterie esauste dei veicoli elettrici, con il recupero delle materie prime e una maggiore autonomia europea rispetto alle forniture globali.

Stop auto benzina e diesel entro il 2035, Roma e Berlino si mettono di traverso e il voto Ue slitta al 3 marzo. Italia, Germania, Polonia e Bulgaria si dicono contrarie. Cosa accadrà ora?

Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante Privacy, scrive sul tema dell’indipendenza: “Centrale per chi esercita un ruolo di punta all’interno di un’autorità indipendente, come il Garante per la protezione dei dati personali”.

