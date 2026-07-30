Barilla, rinnovata partnership con Fondazione Intercultura ets

(Adnkronos) –

Si è rinnovata anche per l’anno scolastico 2026-2027 la collaborazione tra Barilla e Fondazione Intercultura ets. Una partnership storica avviata nel 2000 con l’Associazione Intercultura Aps e che, dal 2007, si è consolidata e ampliata sotto l’egida della Fondazione Intercultura ets, integrando alla mobilità studentesca anche la ricerca scientifica e la formazione del personale scolastico. In oltre venticinque anni di collaborazione sono 53 le ragazze e i ragazzi che hanno potuto vivere un percorso internazionale grazie alle borse di studio istituite grazie al sostegno di Barilla, a fronte di 158 candidature raccolte nel corso delle diverse edizioni del programma. Il progetto integra il sostegno ai figli delle Persone Barilla che operano nelle sedi e negli stabilimenti italiani del Gruppo e frequentano la scuola secondaria di secondo grado con attività di formazione docenti e di ricerca scientifica. Un’iniziativa che continua a rappresentare un investimento nella formazione delle nuove generazioni e del personale scolastico, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi con culture diverse e sviluppare autonomia, capacità di adattamento e competenze interculturali.

Le destinazioni scelte dai borsisti Barilla raccontano la dimensione internazionale del progetto: il 56% degli studenti ha svolto il proprio programma in Nord America, il 30% in Europa, l’11% in Sud America e l’1% in Asia, vivendo un’esperienza di immersione culturale e scolastica all’interno di famiglie ospitanti e frequentando istituti locali. Gli Stati Uniti rappresentano il pilastro storico dell’iniziativa con 21 partenze, soprattutto nei primi anni della collaborazione, mentre il programma si è progressivamente aperto anche all’America Latina, con esperienze in Argentina, Messico, Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana, e all’Europa, con soggiorni in Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi e Portogallo.

Le borse di studio garantiscono un’azione sinergica e un modello educativo integrato non profit basato su formazione e ricerca a cura di Fondazione Intercultura, e mobilità internazionale organizzata e gestita da Intercultura Aps. Le borse di studio vengono assegnate attraverso un articolato percorso di selezione da parte di Intercultura APS che valuta non solo il rendimento scolastico, ma anche la motivazione, la maturità personale e la capacità dei candidati di affrontare un’esperienza di crescita in un contesto internazionale. L’obiettivo è individuare studenti pronti a mettersi in gioco, ad aprirsi al confronto con culture diverse e a valorizzare l’esperienza una volta rientrati in Italia.

L’esperienza proposta da Intercultura va infatti ben oltre il semplice soggiorno all’estero. Ogni studente è accompagnato lungo tutto il percorso: dalla preparazione prima della partenza al supporto durante il periodo di studio, fino alle attività di rientro e rielaborazione dell’esperienza. Un modello educativo che trasforma la mobilità internazionale in un vero percorso di formazione personale. Tra le 53 ragazze e i ragazzi che hanno beneficiato di una borsa di studio Barilla c’è Alice Archiani, partita nel 2016 per trascorrere un anno scolastico in Costa Rica. Per dieci mesi ha vissuto con una famiglia ospitante, frequentato una scuola locale e si è immersa in una cultura completamente diversa dalla propria, imparando a confrontarsi ogni giorno con nuove abitudini, una nuova lingua e un nuovo modo di guardare il mondo.

A quasi dieci anni dal suo rientro, Alice racconta quell’esperienza come uno dei momenti più importanti del proprio percorso di vita: “C’è un prima e un dopo Intercultura. È stato un punto di svolta che mi ha aiutata a capire chi fossi, cosa volevo fare e quale direzione dare al mio futuro. Quando parti impari a cavartela da sola, a gestire l’imprevisto, ad adattarti. Sono competenze che oggi mi accompagnano ogni giorno, sia nella vita personale sia nel lavoro.” Quell’esperienza ha influenzato, infatti, anche il suo percorso professionale: “Intercultura mi ha dato gli strumenti per guardare le situazioni da prospettive differenti e affrontare il cambiamento con curiosità invece che con timore. Sono competenze che continuo a utilizzare ogni giorno.”

Figlia di una Persona Barilla che ha lavorato in azienda per oltre trent’anni, Alice racconta di aver sempre percepito l’azienda come una presenza familiare nella propria vita. Proprio per questo, la possibilità di partire grazie alla borsa di studio ha rappresentato per lei un’opportunità dal valore ancora più speciale. “Senza il sostegno di Barilla probabilmente non sarei partita, o almeno, non per così tanto. Sono cresciuta vedendo quanto questa azienda fosse importante per mia mamma e, in un certo senso, è sempre stata presente anche nella mia vita. Ho vissuto questa opportunità come un gesto di grande attenzione da parte di Barilla non solo nei confronti delle proprie Persone, ma anche delle loro famiglie. È per questo che provo ancora oggi un profondo senso di gratitudine.” E conclude: “È un viaggio che ti lascia strumenti che continuano ad accompagnarti anche nei momenti più difficili della vita. Non è solo un viaggio per conoscere un altro Paese, ma soprattutto per conoscere meglio se stessi.”

Varie indagini confermano il valore di queste esperienze: chi parte con Intercultura APS sviluppa con maggiore facilità competenze linguistiche e trasversali, affronta con più sicurezza il proprio percorso di studio e professionale e dimostra una maggiore propensione ad operare in contesti internazionali. Tra gli ex partecipanti, il 74% dichiara di affrontare positivamente il cambiamento e il 51% lavora in aziende multinazionali o in contesti internazionali. Che si tratti di un investimento capace di generare valore è confermato anche da uno studio di Social Return on Investment (SROI) realizzato da Human Foundation: ogni euro investito nei programmi educativi produce 3,13 euro di valore sociale, considerando gli impatti positivi sulla crescita personale dei partecipanti, sulle loro competenze e sulle opportunità future.

Fondata nel 1955, Intercultura APS è un’associazione di volontariato che promuove programmi di mobilità internazionale con l’obiettivo di favorire il dialogo tra culture e formare cittadini aperti, consapevoli e responsabili. Oggi può contare su una rete di circa 5.000 volontari, è presente in oltre 160 città italiane e realizza programmi di studio in più di 60 Paesi, consentendo ogni anno a migliaia di studenti delle scuole superiori di vivere un’esperienza di studio all’estero. Le borse di studio rappresentano uno degli strumenti attraverso cui Intercultura rende queste esperienze accessibili al maggior numero possibile di studenti. Dal 2007, la Fondazione Intercultura ets affianca l’Associazione promuovendo attività di ricerca, di formazione e innovazione educativa e sostenendo la mobilità studentesca per favorire l’internazionalizzazione della scuola italiana e diffondere una cultura del dialogo interculturale tra i giovani.

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