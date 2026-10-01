Barilla insieme a Legambiente per giornata volontariato a Parma

(Adnkronos) – Prendersi cura dell’ambiente significa anche prendersi cura dei luoghi in cui viviamo ogni giorno. È da questo principio che nasce la giornata di volontariato ambientale organizzata a Parma da Barilla, attraverso l’Employee Resource Group Be Kind To Nature, in collaborazione con Legambiente. L’iniziativa ha coinvolto 26 colleghe e colleghi Barilla, che hanno dedicato complessivamente mezza giornata di volontariato alla pulizia dell’area del torrente Parma, raccogliendo 250 kg di rifiuti su un percorso di quasi 1km. Un’attività concreta che ha permesso di rimuovere 50 sacchi di rifiuti, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di uno degli spazi verdi più significativi della città. Una giornata semplice, fatta di guanti, sacchi e raccolta dei rifiuti, ma anche di collaborazione, partecipazione e consapevolezza. L’attività si inserisce nel percorso di Be Kind To Nature, l’ERG Barilla dedicato alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e alla promozione di iniziative capaci di generare un impatto positivo sul luogo di lavoro, sulla comunità e sul pianeta. Gli ERG sono gruppi di volontari organizzati, guidati e formati da persone Barilla in tutto il mondo, con l’obiettivo di favorire una cultura aziendale ancora più inclusiva e di dare impulso al cambiamento all’interno dell’azienda

“La sostenibilità diventa concreta quando passa dalle parole alle azioni”, raccontano Sara Cocconi e Michela Moreschi che hanno organizzato questa attività di Be Kind To Nature. “Con questa iniziativa abbiamo voluto portare il nostro impegno fuori dagli spazi dell’azienda e dentro la comunità in cui viviamo. Prendersi cura del torrente e di uno spazio pubblico significa contribuire direttamente alla qualità del territorio e, allo stesso tempo, rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettiva.”

La collaborazione con Legambiente rafforza un percorso già avviato da Barilla sul territorio di Parma, attraverso iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale e al coinvolgimento diretto delle persone. La giornata rappresenta inoltre un esempio concreto del ruolo che gli Employee Resource Group possono avere nel trasformare la sensibilità delle persone in progetti e attività sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso “Good for the Community”, attraverso cui Barilla intende contribuire positivamente alle comunità in cui opera, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle proprie persone. Un impegno che parte da un gesto concreto e da un’idea semplice: il territorio non è solo il luogo in cui viviamo. È qualcosa di cui tutti possiamo prenderci cura.

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