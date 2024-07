Al via la campagna istituzionale "Accendiamo la sicurezza. Proteggiamo le nostre imprese", per promuovere la consapevolezza cyber per le PMI, realizzata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio (DIE).

“Nel 2023 c’è stato un aumento del 625% degli attacchi cyber alle aziende italiane, molti in relazione alla guerra ibrida condotta dai russofona. Va costruita una barriera informatica per innalzare le difese soprattutto del sistema delle piccole e medie imprese”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, alla presentazione della campagna istituzionale “Accendiamo la sicurezza. Proteggiamo le nostre imprese”, per promuovere la consapevolezza in materia di cybersicurezza per le piccole e medie imprese, realizzata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio (DIE).

Barachini: “Con I’AI aumenterà il rischio per le aziende che utilizzeranno in maniera invasiva questi sistemi”

“Ci sono attacchi dimostrativi – ha spiegato Barachini – ed altri che bloccano la funzionalità delle aziende entrando da piccole finestre, da uffici nei quali il personale non è abituato o formato a pensare a questi rischi. C’è – ha sottolineato – un incremento dell’offensiva contro le Pmi e la campagna invita ad utiizzare i fondi europei per autoproteggerci. E’ fondamentale – ha aggiunto – la cultura della sicurezza. Con I’Intelligenza artificiale aumenterà il rischio per le aziende che utilizzeranno in maniera invasiva questi sistemi. Bisogna lavorare per ridurre la minaccia e mitigare gli effetti sollecitando le aziende a denunciare, cosa che per un tema reputazionale, tendono a non fare provando a risolvere in proprio il problema”.

“Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese”, lo spot

Barachini: “Parola d’ordine consapevolezza”

“La consapevolezza, infatti – ha sottolineato Barachini – è il target principale di questa campagna istituzionale. È un compito specifico del mio Dipartimento, e in generale delle Istituzioni tutte, quello di dare a cittadini e imprese le informazioni cardine per la tutela della loro vita, sociale ed economica, e della loro produttività. A questo scopo, perseguendo sempre una coerenza di fondo fra tutte le campagne in modo che il Governo possa parlare con una voce sola, il Dipartimento ha lavorato insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza per mettere a punto uno spot dal messaggio chiaro, semplice nel quale la creatività sia al servizio del bene comune. Il sistema-Paese ha bisogno di una costante e fattiva collaborazione fra i diversi organismi del Governo che si adoperano ogni giorno, come Acn per la sicurezza dell’Italia. Questa è solo la prima delle misure contenute nella più ampia Strategia Nazionale per la Cybersicurezza 2022 – 2026 che ci vedrà al fianco dell’Acn. Un’alleanza fondamentale grazie alla quale porteremo avanti anche una missione specifica contro la disinformazione”.

Frattasi: “Rimane fondamentale la formazione”

Per il Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi le piccole e medie imprese italiane saranno più esposte ai rischi cyber in quanto con “l’imminente recepimento della Direttiva NIS 2 che amplierà notevolmente i settori coinvolti, è essenziale che le PMI aumentino il loro presidio di sicurezza riducendo l’esposizione alle minacce informatiche e mitigando gli impatti di eventuali attacchi cyber, al fine di salvaguardare la produttività e gli investimenti fatti. Bisogna investire sulla sicurezza informatica e metterci le risorse. E’ necessario anche investire nella formazione delle competenze informatiche. L’incompetenza” si può trasformare in un “errore fatale. Ci avviamo verso un’incremento della minaccia e dobbiamo difenderci ancora più strenuamente dalla minaccia cibernetica”, sottolinea Frattasi aggiungendo che “stiamo lavorando per fare in modo che l’intelligenza artificiale possa essere usata contro la minaccia cibernetica”.

La campagna “Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese”

La campagna di comunicazione “Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese”, sarà veicolata attraverso vari canali, radio, tv, stampa, web, per diffondere una cultura della cybersicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione: dirigenti e capi d’azienda, professionisti ICT e dipendenti.

La campagna si divide in due periodi. Il primo, tra il 4 e il 18 luglio, prevede 10 passaggi al giorno dello spot TV sulle reti RAI e la pubblicazione della pagina promozionale con consigli sulla cybersicurezza delle PMI distinti per dirigenti, dipendenti, professionisti e fornitori IT e una campagna promozionale digitale sui canali social e sui motori di ricerca, volta a promuovere lo spot e i consigli di ACN sulla consapevolezza cyber. Nel secondo periodo, dal 15 settembre al 30 ottobre, ci sarà invece una programmazione pubblicitaria dello spot sulle reti commerciali, le radio nazionali e locali, contenuti social di approfondimento con alcuni consigli di cyber hygiene come la protezione dal Phishing, il backup sicuro dei dati aziendali, fino alla gestione sicura delle password.

