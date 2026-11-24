Orizzonte Europa finanzia 12 temi su intelligenza artificiale, calcolo, data center, robotica e fotonica. Le proposte vanno presentate entro il 18 marzo 2027: un’opportunità per la ricerca e l’industria, ma una cifra limitata rispetto alla scala degli investimenti globali.

L’Europa investe in tecnologie e infrastrutture strategiche, ma la sfida della sovranità è più ampia

La Commissione europea ha aperto due bandi di Orizzonte Europa per sostenere le tecnologie digitali e ridurre le dipendenze tecnologiche dell’Unione. Le risorse ammontano a 297 milioni di euro e coprono 12 temi, dall’intelligenza artificiale (AI) alla robotica, dai servizi dati ai data center, fino alla fotonica e ai mondi virtuali. La scadenza per presentare le proposte è il 18 marzo 2027.

È un intervento mirato, che porta la politica europea oltre la sola regolamentazione dell’intelligenza artificiale: Bruxelles vuole contribuire anche allo sviluppo di tecnologie e infrastrutture. Ma il rapporto tra risorse disponibili e ambizione solleva una domanda: quanto può incidere questo finanziamento sulla sovranità tecnologica europea?

Dall’IA ai data center: cosa finanzia l’Europa

Soffermiamoci sul bando. I 12 temi si distribuiscono in tre aree di intervento. La prima riguarda l’autonomia strategica nelle tecnologie digitali e abilitanti. Destina 107 milioni di euro a quattro temi sull’intelligenza artificiale, tra cui sistemi di frontiera sicuri fin dalla progettazione, robotica basata sull’AI e adozione nei settori strategici. A questa area si aggiungono 29 milioni per due temi sulla fotonica avanzata e sulle tecnologie emergenti.

La seconda area mette a disposizione 112 milioni per servizi dati e infrastrutture: elaborazione dell’AI distribuita e decentralizzata, progetti pilota sulla rete Connected, Collaborative, Computing (3C) e data center più efficienti dal punto di vista energetico.

La terza assegna 49 milioni a componenti hardware per i mondi virtuali, all’ecosistema Web 4.0 e alla partecipazione europea alla definizione degli standard digitali internazionali.

Come funziona il bando

Le candidature si presentano attraverso il portale Funding & Tenders dell’Unione europea. I bandi finanziano progetti di ricerca e innovazione: per partecipare, occorre individuare il tema adatto, verificarne requisiti e obiettivi e costruire una proposta coerente. Le regole e il contributo europeo previsto cambiano da un tema all’altro; perciò le imprese e gli enti interessati devono consultare la scheda specifica prima di formare il partenariato. Il programma combina, infatti, azioni di ricerca, progetti di innovazione e attività di coordinamento.

Per le realtà italiane, università, centri di ricerca e imprese possono portare competenze scientifiche, capacità produttive e conoscenza del mercato. La partecipazione europea richiede però di costruire collaborazioni adeguate alle condizioni del singolo tema: non basta avere una tecnologia promettente, bisogna spiegare quale risultato concreto il progetto può produrre e come potrà essere adottato.

Una leva utile, ma non sufficiente

La direzione è sensata. L’intelligenza artificiale dipende da una filiera che comprende dati, chip, calcolo, reti, energia e competenze. Finanziare insieme queste componenti può aiutare a collegare la ricerca all’industria e a sostenere soluzioni sviluppate in Europa. L’attenzione all’efficienza dei data center è particolarmente rilevante: la crescita del calcolo richiede infrastrutture che possano funzionare consumando meno energia e con maggiore sostenibilità.

Il rischio è finanziare centri di eccellenza senza riuscire a trasformare i risultati in prodotti, imprese e infrastrutture su scala europea. Servono filiere e competenze da mettere subito sul campo. La prova non sarà soltanto assegnare i fondi, ma far sì che i progetti producano capacità industriali durature.

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