Progettare e realizzare nuove reti per la connettività sicura, veloce e ad alta capacità (High capacity networks) in tutti i Paesi europei e non solo. Nell’ambito del programma Connecting Europe Facility Digital, la Commissione europea ha annunciato una nuova serie di bandi per complessivi 277 milioni di euro.

È possibile inviare le domande di partecipazione fino al 23 febbraio 2023. Ulteriori informazioni su termini e condizioni di partecipazione saranno diffuse in occasione dell’Info day online del 25 ottobre prossimo.

L’obiettivo è sostenere progetti per reti sicure, veloci e ad alta capacità, infrastrutture backbone, comprese comunicazioni quantistiche, cloud federato e cavi sottomarini, si legge nel comunicato ufficiale, rafforzando inoltre le reti che collegano aree rurali, remote e d’oltremare, oltre a digitalizzare sempre più le reti di trasporto e di energia.

I progetti selezionati dovranno rafforzare ed ampliare la rete di connettività backbone in tutta Europa, supportando anche la strategia infrastrutturale Global Gateway. La connettività backbone gioca un ruolo fondamentale nel garantire che il nostro traffico internet rimanga forte e stabile nonostante i flussi di dati crescenti.

Global Gateway è la nuova strategia europea volta a promuovere una connettività intelligente, pulita e sicura in materia digitale, di energia e di trasporti, rafforzando allo stesso tempo i sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo.

I bandi si rivolgono principalmente a quelle iniziative che da un lato favoriscono l’impiego delle reti 5G (soprattutto per infrastrutturare le principali vie di trasporto e le comunità locali/smart communities), dall’altro lo sviluppo di un cloud federato per facilitare lo scambio sicuro dei dati e nel rispetto della privacy dei cittadini, di soluzioni per la comunicazione quantistica e la creazione di piattaforme digitali operative per i trasporti e le infrastrutture energetiche.