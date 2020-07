Bando Sport e Periferie 2020, ecco chi può partecipare al bando

Il “bando sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare volti alle seguenti finalità:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale

Bando Sport e Periferie 2020: Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal bando Sport e Periferie 2020 le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.

Entità e forma dell’agevolazione

L’importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere, in ogni caso, superiore a €700.000,00 pena l’esclusione dalla procedura.

Bando Sport e Periferie 2020: scadenza

Sarà possibile presentare domanda dalle ore 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020.