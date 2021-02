Nuovo bando e nuove occasioni per coloro che hanno un progetto nel cassetto e che vorrebbero avviare una nuova strada per il proprio futuro. E’ il bando Selfiemployment e ne parliamo con Alessandro Diano, commercialista romano ed esperto di bandi regionali, per elencare assieme a lui le opportunità ed i vincoli per partecipare.

Key4biz. Cos’è il Bando SelfiEmployment?

Alessandro Diano. Il Nuovo SELFIEmployment è una nuova misura di sostegno che finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

Key4biz. Cade nel momento giusto…

Alessandro Diano. Beh stiamo vivendo un periodo davvero incredibile che sta mettendo a dura prova la resistenza innanzitutto delle imprese e delle piccole attività comerciali, poi ci sono i problemi di vita quotidiana, che è stata completamente alterata.

Key4biz. Cosa suggerisce?

Alessandro Diano. Verificata la presenza dei requisiti necessari è sempre utile cogliere queste opportunità, se si ha intraprendenza e una buona idea che può trasformarsi in un buon progetto capace di avere sostenibilità nel tempo.

Key4biz. Cosa occorre fare? Come procedere?

Alessandro Diano. È tutto molto semplificato. Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie e le richieste di finanziamento vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 22 febbraio 2021.

Key4biz. Qualche informazione ulteriore?

Alessandro Diano. Certamente, la misura è a valere sulle risorse del Fondo Rotativo Nazionale Selfiemployment ed è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Fino a 50mila euro di agevolazioni

Key4biz. Parliamo di agevolazioni, qual è la loro entità?

Alessandro Diano. L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti: il primo è quello del microcredito, che va da 5.000 a 25.000 euro; il secondo microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro; infine, il terzo rientra nella categoria dei piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro.

Key4biz. Quali sono le condizioni dei crediti offerti?

Alessandro Diano. Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.

Key4biz. E per finanziare cosa?

Alessandro Diano. Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio: 1) turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; 2) servizi alla persona; 3) servizi per l’ambiente; 4) servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); 5) risparmio energetico ed energie rinnovabili; 6) servizi alle imprese; 7) manifatturiere e artigiane; 8) commercio al dettaglio e all’ingrosso; 9) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013.

Key4biz. Quindi un ampio spettro di settori; e quelli esclusi dalla misura?

Alessandro Diano. Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura e, in generale, i settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.

Tipologia di spesa

Key4biz. Cosa ci si piò finanziare con le risorse concesse?

Alessandro Diano. Questo è un altro aspetto di interesse del bando, perché prevede l’ammissibilità per una serie consistente di spese finanziabili: dagli strumenti, attrezzature e macchinari alle spese di hardware e software; dalle opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse) alle spese di gestione (locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi).

Key4biz. Quanto tempo si ha per realizzare il progetto approvato?

Alessandro Diano. Chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire la società e individuare una sede operativa (se non già fatto in sede di domanda) entro 3 mesi dalla concessione del finanziamento e deve completare il programma di investimento entro 18 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Per informazioni

dott. Alessandro Diano diano2@tiscali.it

Tel: 06/5758594

Cell: 347/5132616