Sostenere la promozione della storia e della cultura delle donne nell’azione del sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere: è questa la finalità dell’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio che stanzia la somma complessiva di 100.000,00 euro nell’ambito del programma di “Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”.

Soggetti beneficiari

Destinatarie dell’avviso sono le associazioni onlus e le cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:

finalità statutaria esclusiva nella promozione della libertà femminile, della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere; iscrizione agli albi e registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte all’anagrafe delle onlus presso l’Agenzia delle entrate; attestazione di almeno cinque anni di attività, corredata di documentazione relativa alle finalità di cui alla lettera a); una o più sedi di svolgimento di attività culturali ed erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento della Regione Lazio, relativi alle finalità di cui alla lettera a).

Non sono ammessi i soggetti che, nell’anno in corso, siano risultati beneficiari di altri contributi da parte della Regione Lazio nell’ambito dei settori sopraelencati, in riferimento alle medesime tipologie di spesa.

Tipologia di interventi ammissibili

Le associazioni che intendano partecipare all’avviso pubblico in oggetto dovranno presentare progetti attivabili nell’ambito delle seguenti attività:

Attività n. 1 di valorizzazione dei luoghi della memoria delle donne , che potranno essere realizzate avvalendosi di azioni artistiche e creative di vario genere, attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni, spettacoli etc.., che diano ampia diffusione alla storia e alla cultura delle donne.

, che potranno essere realizzate avvalendosi di azioni artistiche e creative di vario genere, attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni, spettacoli etc.., che diano ampia diffusione alla storia e alla cultura delle donne. Attività n. 2 volte ad individuare luoghi di incontro delle donne in cui promuovere il confronto sulla storia e la cultura delle donne nell’azione di sostegno della libertà femminile, della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni di genere, nonché al benessere delle donne.

Entità e forma dell’agevolazione

L’importo del contributo a copertura del 100% delle spese ammesse e sostenute è pari a un massimo di 25.000 euro a progetto. I progetti dovranno essere attuati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di accettazione del contributo.

Scadenza e modalità di accesso

Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 17.00 del 15 gennaio 2020.