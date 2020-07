Bando PugliaSport 2020, 3 milioni di euro per rilanciare il settore

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

L’Avviso concede un contributo a fondo perduto per evitare la chiusura di associazioni e società dilettantistiche a seguito della crisi economica determinata dall’emergenza Covid. Sono stati stanziati 3 milioni di euro.

Beneficiari

Possono fare richiesta le associazioni e società sportive dilettantistiche presenti sul territorio pugliese, costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, affiliate al CONI e al CIP alla data del 28 febbraio 2020.



Si distinguono due tipologie di beneficiari:

Tipologia I: associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività presso strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito;

Tipologia II: associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività presso strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).

Entità e forma dell’agevolazione

Il contributo assegnato viene erogato in unica soluzione e ha un importo massimo di 500 euro per i beneficiari della tipologia I e da 750 a 1500 euro per la tipologia II, quantificato a seconda del posizionamento in graduatoria.

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 13 luglio 2020.