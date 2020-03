Bando per tecnologie 4.0: robotica, IoT e IA nella lotta contro l’epidemia

Aperto un nuovo bando per promuovere l’utilizzo delle più innovative tecnologie prese in prestito dall’industria 4.0 nel contrastare l’avanzata dell’epidemia di coronavirus.

L’iniziativa è estesa anche alle cosiddette tecnologie emergenti, che possono dare un grande contributo in ambito sanitario e di protezione individuale.

Bando e tecnologie

L’avviso è stato pubblicato dal Centro di Competenza Artes 4.0 e sarà possibile parteciparvi fino al 19 aprile 2020. Gli ambiti tecnologici sono quelli legati alle cosiddette tecnologie abilitanti, prime tra tutte la robotica e i sistemi di Intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, i sistemi connessi con l’internet delle cose (Internet of Things, o IoT).

“Contiamo sul fatto che il nostro Paese ha pochi eguali nel mondo in quanto a mix di talenti, passione, competenze tecnologiche, innovazione e manifattura di qualità. Vogliamo dare un messaggio positivo e trasformare un momento di crisi in un’opportunità di rilancio”, ha dichiarato in una nota ufficiale, Paolo Dario, docente alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e direttore scientifico di ARTES 4.0.

“Più che mai la robotica può contribuire a combattere le epidemie, controllarne e ridurne la diffusione, supportare il sistema sanitario. Finanziamenti a fondo perduto per 550.000 euro a sostegno delle iniziative che possono aiutare a uscire da questa drammatica situazione”, ha precisato Dario.

Quali applicazioni

Numerosi gli ambiti applicativi di queste tecnologie, tra cui: il contenimento dell’emergenza sanitaria, la decontaminazione e la sanificazione degli ambienti, la diagnostica, terapia e gestione clinica per il contenimento e la prevenzione, gli equipaggiamenti protettivi per il personale medico coinvolto in prima linea nell’emergenza, il monitoraggio e assistenza a pazienti in isolamento e i sistemi di assistenza clinica a distanza, i sistemi di monitoraggio dei parametri vitali e qualunque altra proposta concorra a mitigare i rischi e i problemi generati da COVID-19.

Il bando prevede agevolazioni sotto forma di contributi concessi ed erogati alle imprese beneficiarie fino all’importo massimo di 100.000 euro per ciascun progetto, con la possibilità suppletiva di ricevere da enti ed aziende finanziamenti aggiuntivi (ad esempio la Regione Siciliana/Assessorato Attività Produttive, ha già manifestato l’intenzione di co-finanziare il Bando) e supporto tecnico.

Il competence center

Artes 4.0 è uno degli otto Centri di Competenza selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Piano Nazione Industria 4.0., avviato nel gennaio 2019 da 35 soci fondatori provenienti dal mondo universitario e dal settore industriale, a cui vanno aggiunti altri 92 tra soci ordinari, affiliati e sostenitori.

Del centro fanno parte 13 università ed enti di ricerca, tra cui: Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Campus Bio-Medico di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze, Università di Siena.