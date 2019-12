Il bando è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia in un percorso di innovazione con lo scopo di sostituire i veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia.

Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto, anche nella forma del leasing finanziario (di natura “traslativa”), di veicoli di categoria N1, N2, N3, M1, M2 e M3, utilizzati anche per il trasporto in conto proprio o in conto terzi, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti. Alle seguenti condizioni:

radiazione per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso oppure radiazione per esportazione all’estero un autoveicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V solo presso concessionario/venditore;

applicazione sul nuovo veicolo acquistato da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Il prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 1° agosto 2019. Per i soli veicoli di categoria M1 (autovetture) ad alimentazione elettrica pura è previsto, in alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa).

Sono ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore, e immatricolati per la prima volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria ammonta a € 2.000.000 per l’anno 2020.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte, come riportato nelle tabelle sottostanti:

1. Per i veicoli ELETTRICI

Veicoli trasporto cose e persone N1 N2

(3.5 – 7 t) N2

(7 – 12 t) N3 M1 M2 M3 ELETTRICO PURO € 8.000 € 9.000 € 10.000 € 20.000 € 8.000 € 10.000 € 20.000

2. Per i veicoli di classe EURO VI:

Veicoli trasporto cose e persone EURO VI N1 N2

(3.5 – 7 t) N2

(7 – 12 t) N3 M1 M2 M3 IBRIDO

METANO

GPL € 5.000 € 7.000 € 8.000 € 16.000 € 5.000 € 8.000 € 16.000 Altre

motorizzazioni € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 8.000 € 3.000 € 5.000 € 8.000

3. Per veicoli di categoria M1 EURO 6 <= 4.5 mg/km

PM10 <= 4.5 mg/km

Emissioni CO2

Ciclo NEDC Emissioni NOx

Ciclo RDE Incentivi 0 0 € 8.000 <= 60 g/km <= 60 mg/km € 6.000 <= 60 g/km <= 85.8 mg/km € 5.000 <= 60 g/km <= 126 mg/km € 4.000 60<CO2<=95 g/km <= 60 mg/km € 5.000 60<CO2<=95 g/km <= 85.8 mg/km € 4.000 60<CO2<=95 g/km <= 126 mg/km € 3.000 95<CO2<=130 g/km <= 60 mg/km € 4.000 95<CO2<=130 g/km <= 85.8 mg/km € 3.000 95<CO2<=130 g/km <= 126 mg/km € 2.000

4. Per i veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe I (massa <= 1305 kg)

PM10 <= 4.5 mg/km

Emissioni CO2

Ciclo NEDC Emissioni NOx

Ciclo RDE Incentivi 0 0 € 8.000 <= 101 g/km <= 60 mg/km € 6.000 <= 101 g/km <= 85.8 mg/km € 5.000 <= 101 g/km <= 126 mg/km € 4.000 101<CO2<=147 g/km <= 60 mg/km € 5.000 101<CO2<=147 g/km <= 85.8 mg/km € 4.000 101<CO2<=147 g/km <= 126 mg/km € 3.000 147<CO2<=175 g/km <= 60 mg/km € 4.000 147<CO2<=175 g/km <= 85.8 mg/km € 3.000 147<CO2<=175 g/km <= 126 mg/km € 2.000

5. Per i veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe II (1305 kg < massa <= 1760 kg)

PM10 <= 4.5 mg/km

Emissioni CO2

Ciclo NEDC Emissioni NOx

Ciclo RDE Incentivi 0 0 € 8.000 <=101 g/km <= 75 mg/km € 6.000 <=101 g/km <= 107.3 mg/km € 5.000 <=101 g/km <= 157.5 mg/km € 4.000 101<CO2<=147 g/km <= 75 mg/km € 5.000 101<CO2<=147 g/km <= 107.3 mg/km € 4.000 101<CO2<=147 g/km <= 157.5 mg/km € 3.000 147<CO2<=175 g/km <= 75 mg/km € 4.000 147<CO2<=175 g/km <= 107.3 mg/km € 3.000 147<CO2<=175 g/km <= 157.5 mg/km € 2.000

6. Per i veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe III (massa > 1760 kg)

PM10 <= 4.5 mg/km

Emissioni CO2

Ciclo NEDC Emissioni NOx

Ciclo RDE Incentivi 0 0 € 8.000 <= 101 g/km <= 82 mg/km € 6.000 <= 101 g/km <= 117.3 mg/km € 5.000 <= 101 g/km <= 172.2 mg/km € 4.000 101<CO2<=147 g/km <= 82 mg/km € 5.000 101<CO2<=147 g/km <= 117.3 mg/km € 4.000 101<CO2<=147 g/km <= 172.2 mg/km € 3.000 147<CO2<=175 g/km <= 82 mg/km € 4.000 147<CO2<=175 g/km <= 117.3 mg/km € 3.000 147<CO2<=175 g/km <= 172.2 mg/km € 2.000

Scadenza 30 settembre 2020