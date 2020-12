Bando Formazione Lavoro 2020, contributo a fondo perduto fino al 70%

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Al fine di favorire un rapporto costante tra il mondo del lavoro e quello della formazione la Camera di commercio indice il “Bando formazione e Lavoro 2020” per sostenere il livello occupazionale del territorio e l’acquisizione di nuove competenze formative presso le imprese di Roma e Provincia.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori aventi sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma, operanti in qualsiasi settore economico.

Tipologia di interventi ammissibili

Il bando prevede due linee di intervento.

LINEA A – Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo:

– Investimenti per l’inserimento in azienda di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione dell’impresa e del lavoro. Contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato o indeterminato con l’obiettivo di innovare la gestione del lavoro e dei processi aziendali attraverso l’inserimento di nuovi strumenti o competenze legati alle seguenti tematiche:

a) Smart working

b) Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle indicazioni post emergenza COVID-19;

c) Nuove figure per l’innovazione (es. export manager, digital manager, e simili).

LINEA B – Formazione delle competenze per gestire l’emergenza e il rilancio produttivo.

Investimenti per azioni di formazione delle risorse umane aziendali finalizzate alla crescita delle competenze nei seguenti ambiti:

a) sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle indicazioni post emergenza COVID-19;

b) smart working;

c) competenze strategiche e-commerce (esclusa la mera pubblicizzazione)

d) competenze digitali relative ai processi di cambiamento post emergenza COVID-19.

Sono ammissibili spese per:

a) tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sottoscritti a partire dal 1° dicembre 2020

b) servizi di formazione, coerente con le finalità del Bando;

c) acquisto di beni strumentali, inclusi costi accessori per la sicurezza funzionali alla realizzazione degli investimenti;

d) l’attività del personale interno direttamente coinvolto nello sviluppo dell’iniziativa;

Le spese possono essere sostenute a partire dal 1° dicembre 2020 fino al termine di presentazione della rendicontazione.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse erogate sono pari ad euro 550.000,00.

Il contributo è pari al 70% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, ove soggettivamente detraibile, e, comunque, contenuto entro il tetto massimo di 7.500,00 euro per la linea di intervento A e 2.500,00 per la linea di intervento (B).

Alle imprese in possesso del rating di legalità viene riconosciuta un’ulteriore premialità di euro 250,00.

Scadenza

Le domande possono essere inviate fino alle ore 14:00 di lunedì 1° marzo 2021, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili.