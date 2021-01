Bando Fiere 2021: fondo perduto per la partecipazione a fiere in presenza e digitali

La Camera di Commercio delle Marche intende proseguire la sua attività di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali che si svolgeranno nel primo semestre 2021 sia in presenza che in modalità virtuale.

Soggetti beneficiari

Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI delle Marche che al momento della presentazione della domanda:

• abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della Regione Marche;

• risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese.

Tipologia di interventi ammissibili

Per “manifestazioni fieristiche” si intendono le attività, svolte nella modalità in presenza in idonee strutture espositive o svolte in modalità virtuale attraverso apposite piattaforme digitali, limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, per la presentazione, la promozione e/o la commercializzazione di beni e servizi.

Le imprese possono richiedere contributo all’Ente camerale, per la partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche:

– le fiere in presenza a carattere internazionale svolte in un paese estero;

– le fiere in presenza a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e non, consultabili al sito: http://www.calendariofiereinternazionali.it;

– le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche, che promuovano le eccellenze della regione Marche;

– le fiere digitali a prescindere dalla territorialità

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere, sostenute dall’impresa richiedente specificamente per la fiera cui si riferisce la richiesta di contributo.

Per le fiere in presenza:

1. noleggio spazi espositivi ed allestimento stand (incluse le seguenti spese accessorie di allestimento es. allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, etc);

2. assicurazioni collegate all’esposizione in fiera;

3. iscrizione al catalogo ufficiale;

4. servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.);

5. attività di interpretariato;

6. assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai mercati internazionali;

7. partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all’incontro con buyer esteri proposte, organizzate o partecipate da ITA (Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri.

Per le fiere digitali:

1. costi di iscrizione/utilizzo delle piattaforme digitali (solo per le fiere in modalità virtuale) nonché per altri servizi strumentali offerti dall’ente organizzatore.

Entità e forma dell’agevolazione

Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:

A. Fiere in Italia: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 2.000,00 Euro;

B. Fiere all’estero (in paesi UE): 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 2.500,00 Euro;

C. Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 50% dei costi, ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 3.500,00 Euro;

D. Fiere nelle Marche: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 400,00 Euro;

E. Fiere DIGITALI: 50% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.

Scadenza

Presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 09.07.2021 alle ore 16.00 del 27.07.2021, per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel primo semestre 2021 (1° gennaio – 30 giugno 2021).