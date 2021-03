La misura, in continuità con l’intervento 2020, ha l’obiettivo di sostenere progetti di rafforzamento e consolidamento della presenza all'estero delle imprese anche supportandole nel passaggio all'economia digitale.

Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna hanno confermato per il 2021 le azioni di sostegno a percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio. La misura, in continuità con l’intervento 2020, ha l’obiettivo di sostenere progetti di rafforzamento e consolidamento della presenza all’estero delle imprese anche supportandole nel passaggio all’economia digitale, accrescendo la consapevolezza e l’utilizzo degli strumenti digitali a sostegno dell’export.

Soggetti beneficiari

Il Bando regionale si rivolgerà a imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna con un fatturato minimo di 500 mila euro, così come desunto dall’ultimo bilancio disponibile.

Tipologia di interventi ammissibili

L’arco temporale per la realizzazione delle iniziative che potranno beneficiare dei contributi va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 azioni, finalizzato a supportarle sui mercati internazionali (senza vincolo sul numero di Paesi target).

Le principali attività eleggibili saranno:

attività di assistenza a carattere specialistico anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;

potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing (es.: predisposizione o revisione del sito internet dell’impresa in lingua straniera e pubblicizzazione tramite internet);

sviluppo di canali promozionali e commerciali digitali attraverso l’accesso a piattaforme di e-commerce internazionali (b2b e b2c);

posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali per l’avvicinamento alla gestione di business on line;

partecipazione a fiere a carattere internazionale e a convegni specialistici a carattere internazionale in modalità virtuale e/o in presenza;

protezione del marchio dell’impresa;

ottenimento delle certificazioni di prodotto;

TEM o Digital Export Manager;

b2b e b2c anche virtuali attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.

Entità e forma dell’agevolazione

Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro).

La dotazione finanziaria dell’avviso ammonta a 1 milione di euro.

Scadenza

Domande dalle ore 9:00 del 01/03/2021 alle ore 14:00 del 22/03/2021.