In considerazione della pandemia causata dal coronavirus SarsCov 2 e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio di Caserta intende avviare un intervento straordinario rivolto alle micro e piccole imprese e finalizzato a sostenere – mediante contributi per l’adozione di tecnologie e strumenti informatici e digitali – la loro capacità di risposta all’emergenza e di miglioramento dei processi aziendali.

Soggetti beneficiari

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Caserta, ad eccezione di quelle operanti nei seguenti settori:

fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;

attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;

pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana;

attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

Non possono accedere alla presente misura le imprese che abbiano beneficiato dei contributi previsti dal bando Digital4thefuture 2020 e dal bando Voucher digitali I4.0 ed. 2020.

Tipologia di interventi ammissibili

Con il presente bando si intendono sostenere e le spese in tecnologie digitali, hardware, software, accessori, applicativi e servizi specialistici riferiti ai seguenti ambiti di intervento:

implementazione di nuovi modelli organizzativi, mediante l’adozione di strumenti e sistemi tecnologici, che consentano di attivare forme di flessibilità del lavoro, tra cui smart working e il telelavoro;

incremento della telematizzazione delle attività sia di back office che di front office, anche mediante l’adozione di infrastrutture tecnologiche e l’adozione di piattaforme per l’erogazione e l’acquisizione remota di servizi online;

miglioramento dell’efficienza aziendale tramite adozione di tecnologie e soluzioni Cloud, che consentano l’archiviazione sicura dei documenti, l’accesso alle risorse documentali da remoto e da qualsiasi device, la condivisione dei documenti e, quindi, la collaborazione “a distanza”;

fruizione della connettività a banda larga e ultra larga, quindi del collegamento alla rete internet, mediante qualsiasi tecnologia (ADSL, fibra ottica, 3G, 4G, satellitare, radio, altro).

digitalizzazione dei sistemi di sicurezza e controllo.

A titolo esemplificativo:

spese per acquisto di notebook, pendrive USB, stampanti, scanner purché finalizzati al lavoro a distanza (etc.),

spese per acquisto di accessori (es. docking station, cavi, adattatori, etc.)

spese per l’acquisto di apparati orientati alla telematizzazione delle attività: webcam, microfono, altoparlanti, sistemi integrati per la videoconferenza;

spese per l’acquisto di tecnologie e servizi in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza (es. sharing di documenti, spazio di archiviazione in cloud, meeting virtuali etc.)

spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete

spese per la configurazione delle reti e degli strumenti per il lavoro a distanza.

spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider servizi di pagamento ecc.)

spese e contratti per abbonamento a servizi in cloud per gestione business in cloud in modalità software as a service (solo a titolo esemplificativo: servizi pacchetto Office 365, suite servizi Google business, suite Adobe, Autocad, Prezi, o prodotti analoghi)

spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, etc.)

spese per acquisto di strumenti per la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza e controllo;

spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse stanziate dalla Camera di commercio per l’iniziativa di cui al presente bando ammontano ad euro 350.000,00.

L’iniziativa prevede l’erogazione di voucher a fondo perduto a copertura del 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, sino ad un massimo di € 2.500,00.

Non è previsto un limite per i costi sostenuti dall’impresa, ma il voucher non potrà superare il valore massimo indicato. L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 750,00.

Scadenza

Il termine di presentazione delle domande decorre dalle ore 8:00 del 25/11/2020 alle ore 12:00 del 29/12/2020 salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.