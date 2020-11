Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

LAZIOcrea S.p.A., società in house della regione Lazio, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, la concessione di contributi per progetti di sceneggiature originali, ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive e web.

Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto ai seguenti soggetti:

1. “autore” – si intende il soggetto che abbia scritto almeno una sceneggiatura che sia stata prodotta ovvero che sia stata realizzata in un’opera cinematografica o audiovisiva;

2. “esordiente” – si intende il soggetto che non abbia scritto sceneggiature cinematografiche o audiovisive che siano state prodotte.

I beneficiari devono essere residenti nel Lazio.

Tipologia di interventi

Il contributo sarà erogato per:

opere cinematografiche di lungometraggio

opere televisive di lungometraggio

serie TV

cortometraggi

opere web.

Le opere dovranno essere:

inedite ed originali

scritte in italiano

aver un contenuto narrativo di finzione.

Entità e forma dell’agevolazione

Il fondo ammonta a euro 100.000,00.

Per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo di euro 5.000,00.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021.