Bandai Namco annuncia la lineup per la Gamescom 2018

Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2018, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto a Colonia, Germania.

Quest’anno Bandai Namco allestirà il proprio stand nella Hall 6 – B 41, proponendo undici titoli giocabili, tra cui:

Jump Force – Per festeggiare il 50° anniversario della rivista Shonen Jump, Bandai Namco Entertainment Europe mette assieme alcune delle serie manga e anime più famose del mondo.

Soulcalibur VI – Due decenni dopo la sua prima apparizione, Soulcalibur ritorna alle origini senza trascurare nuove funzionalità di gioco, nuove storie e nuovi personaggi. Soulcalibur VI permette ai giocatori di combattere intipici scenari del XVI secolo con una serie di personaggi storici di Soulcalibur e new entry.

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch – Uno dei giochi di combattimento più apprezzati dell’anno, Dragon Ball Fighter Z arriva su Nintendo Switch nel 2018. Sviluppato da Arc System Works il gioco combina grafica in 2D ed effetti che riprendono il classico stile grafico di Dragon Ball.

One Piece World Seeker – La nuova grande avventura dei pirati di Cappello di paglia mette il giocatore nei panni di Rufy in nuovo mondo in cui combattere e aiutare la ciurma a scoprire il segreto nascosto nelle profondità di Jail Island.

Code Vein – Questo action-RPG in terza persona permette ai giocatori di creare i loro avatar e scegliere i partner con cio avventurarsi in un distopico mondo in rovina.

Ace Combat 7: Skies Unknown – Ace Combat 7: Skies Unknown mette i giocatori nell’abitacolo degli aerei da combattimento più avanzati mai sviluppati. Le condizioni meteorologiche variabili metteranno ulteriormente alla prova le capacità del giocatore.

My Hero One’s Justice – I personaggi preferiti del popolare manga Weekly Shōnen Jump prendono vita in My Hero One’s Justice. Il cast comprenderà eroi come All Might, Izuku Midoriya e Katuski Bakugo ma anche i cattivi della serie, come Himiko Toga, Dabi o Stain.

“La Gamescom è una delle maggiori opportunità di dare un’occhiata ad alcuni dei nostri maggiori titoli in uscita”, ha detto Hervé Hoerdt, Vice Presidente Marketing and Digital di Bandai Namco Entertainment Europe.. “La line-up di quest’anno comprende il ritorno di grandi successi come Soulcalibur, Dragon Ball e One Piece. Al loro fianco ci saranno nuovi titoli come il mashup dei più grandi eroi manga e anime in Jump Force. Inoltre siamo fieri di annunciare allo show un nuovo progetto di co-publishing che credo i nostri fan apprezzeranno molto. Restate aggiornati per maggiori informazioni.”