Banda ultralarga, salgono a 52 gli operatori Tlc su Rete Lepida

Continuano a crescere i servizi erogati agli operatori Tlc interessati a investire in Regione Emilia-Romagna per fornire connettività a banda ultra larga attraverso la Rete Lepida nelle aree a Divario Digitale. Sono saliti a 52 gli operatori che a fine 2019 hanno sottoscritto accordi con Lepida, per un totale complessivo di oltre 420 servizi richiesti tra banda, trasporto e backup. Di questi, oltre 230 sono i servizi consegnati presso le Aziende delle Aree Industriali infrastrutturate da Lepida secondo il modello LR 14/2014, con una crescita di circa il 55% nell’ultimo anno.

Interessante il fatto che salgono complessivamente a 23 i trasporti intranet attivati fra le aziende che ricadono all’interno di una stessa area industriale permettendo così, su ciascuna area produttiva, la condivisione di un trasporto a 1Gbps simmetrico per tutti i servizi condivisi dagli insediamenti produttivi (ad es. per backup sistemi ICT). A questi dati si aggiungono quasi 40 servizi richiesti sui siti wireless gestiti da Lepida. Il totale del traffico contrattualizzato di tutti i servizi erogati agli Operatori è di oltre 80Gbps, simmetrico e garantito con un aumento negli ultimi 12 mesi pari al 260%.

Il costante aumento di traffico sulla Rete Lepida dovuto ai servizi erogati agli enti soci e ai servizi erogati agli operatori ha portato Lepida a completare nell’ultimo anno diverse azioni sull’infrastruttura in fibra ottica di core e sugli apparati periferici, così da garantire soluzioni maggiormente scalabili per capacità di banda e resilienza. Se si analizzano poi i servizi verso i principali NAP Italiani ed europei, il traffico contrattualizzato globale è di oltre 42Gbps per accordi di peering e di oltre 3,5Gbps per accordi di transito (full BGP table) con gestori di interconnessione globale Tier 1.

Questo risultato è frutto di una connettività affidabile e a bassa latenza offerta da Lepida verso i punti di interscambio. Il numero di Operatori ospitati presso uno dei due punti di interscambio Lepida (BOIX per Bologna e FEIX per Ferrara) è cresciuto nell’ultimo anno, arrivando così ad avere 24 Operatori ospitati presso BOIX e 9 Operatori a FEIX. Tutti hanno la possibilità di usufruire di uno spazio condiviso, videosorvegliato con accesso H24, e un numero di rack unit in funzione della banda aggregata massima verso i punti di interscambio esterni.

In forte crescita anche il numero delle tratte WLL, salite a fine 2019 a quasi 190, nella banda licenziata dei 26GHz, sulla quale Lepida concede l’utilizzo esclusivo del servizio di trasporto agli Operatori che ne fanno richiesta. Sono infine oltre 2.210 i km di fibre ottiche ceduti in modalità IRU.