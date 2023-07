Banda ultralarga, nuovo piano da 2,8 miliardi. Novità Edge Cloud e 5G stand alone

Presentata la revisione del Piano Bul al Comitato interministeriale per la transizione digitale. Obiettivo finale è chiudere tutti i progetti in essere entro il 2026. Fra le novità fondi per l’Edge Cloud Computing e copertura 5G ma in versione stand alone.

Anche il nuovo Sistema di Identità Digitale “IT-Wallet”, la riforma del FSE e l’IA oggetto oggi, a Palazzo Chigi, della seconda riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale. IA nella PA, un fondo per startup e PMI innovative. E IT-Wallet entro 1 anno.

Garante Privacy, oggi la relazione annuale. Pasquale Stanzione: “Con cookie wall evitare che la privacy diventi un lusso per pochi”.

