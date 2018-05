Banda ultralarga, Lepida lancia l’iniziativa ‘Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi’

Far convergere i percorsi di digitalizzazione privata e pubblica nell’Agenda regionale: ecco il progetto “Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi” per la connettività dei territori.

La domanda di connettività aumenta progressivamente su tutti i territori. Il WiFi è una delle soluzioni possibili da mettere in campo per rispondere al bisogno crescente di poter accedere a internet, ai suoi servizi, alle nuove reti.

Oggi, gli hotspot WiFi pubblici in Emilia Romagna sono oltre 3000, di questi la maggior parte sono attivati da Lepida (vedi la mappa degli hotspot Wi-Fi) .

La Regione stima di arrivare al 2020 con 4000 punti WiFi attivati complessivamente.

L’accesso a Internet attraverso il WiFi ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore e la Regione Emilia Romagna ha inteso promuoverne la diffusione per fornire ai cittadini, residenti e turisti, accesso libero, gratuito e a banda ultralarga a internet in luoghi pubblici per la promozione del territorio, della sua economia, del suo patrimonio culturale e paesaggistico.

Una nuova iniziativa, a riguardo, è quella promossa sempre da Regione e Lepida con il progetto “Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi”: “sponsorizzando la realizzazione e l’interconnessione alla Rete regionale Lepida, la Regione punta a concretizzare la convergenza tra i percorsi di digitalizzazione privata e quella pubblica”.

Gli access point saranno una “aiuola virtuale” di verde informatico per collegarsi alla rete, si legge in una nota della società in house della Regione: “grazie al contributo, riconoscibile, di un’attività privata o di un privato, che con la sua iniziativa intende contribuire a questo sviluppo”.

La sponsorizzazione, si legge nel comunicato ufficiale, permette di acquisire un punto WiFi collegato alla Rete Lepida con erogazione di servizio EmiliaRomagnaWiFi (ed eventualmente altri successivi); di coprire i costi di acquisto dell’access point, di realizzazione della infrastruttura in fibra ottica per collegare l’access point, di montaggio dell’access point con relativo collaudo di funzionamento.

L’amministrazione pubblica locale, infine, si è detta disposta a rendere disponibile l’alimentazione elettrica e le proprie infrastrutture (tubi, fibre o MAN). Lepida, infine, avrà il compito di raccogliere le sponsorizzazioni e di occuparsi della realizzazione dei progetti.