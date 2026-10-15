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Banda ultralarga, Il ministro Adolfo Urso incontra l’ad di Open Fiber Giuseppe Gola al MIMIT

Banda ultralarga, Il ministro Adolfo Urso incontra l’ad di Open Fiber Giuseppe Gola al MIMIT

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Banda ultralarga, Il ministro Adolfo Urso incontra l’ad di Open Fiber Giuseppe Gola al MIMIT Omnibus

Il ministro del Mimit Adolfo Urso incontra l'ad di Giuseppe Gola al Mimit. Sul tavolo "Un confronto importante sul futuro delle infrastrutture digitali del Paese".

“Ho incontrato al Mimit l’amministratore delegato di Open Fiber, Giuseppe Gola, per un confronto sullo sviluppo delle reti in fibra ottica e sul potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese.
La diffusione della fibra ottica è fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese e ridurre il divario digitale tra i territori.
Il Governo è in campo per favorire lo sviluppo delle reti e gli investimenti nelle #infrastrutturedigitali del Paese”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un post su LinkedIn.

Pronta la risposta al post di Giuseppe Gola: “Un confronto importante sul futuro delle infrastrutture digitali del Paese e sul ruolo strategico della connettività per accompagnare la trasformazione dell’Italia.

Ringrazio il Ministro Adolfo Urso per l’attenzione e per il dialogo su temi centrali per la crescita e la competitività del Paese.

Come Open Fiber, continueremo a fare la nostra parte, investendo in un’infrastruttura essenziale per un’Italia sempre più connessa, innovativa e competitiva”.

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L'autore

Redazione Key4biz

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