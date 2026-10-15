“Ho incontrato al Mimit l’amministratore delegato di Open Fiber, Giuseppe Gola, per un confronto sullo sviluppo delle reti in fibra ottica e sul potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese.

La diffusione della fibra ottica è fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese e ridurre il divario digitale tra i territori.

Il Governo è in campo per favorire lo sviluppo delle reti e gli investimenti nelle #infrastrutturedigitali del Paese”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un post su LinkedIn.

Pronta la risposta al post di Giuseppe Gola: “Un confronto importante sul futuro delle infrastrutture digitali del Paese e sul ruolo strategico della connettività per accompagnare la trasformazione dell’Italia.

Ringrazio il Ministro Adolfo Urso per l’attenzione e per il dialogo su temi centrali per la crescita e la competitività del Paese.

Come Open Fiber, continueremo a fare la nostra parte, investendo in un’infrastruttura essenziale per un’Italia sempre più connessa, innovativa e competitiva”.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz