Emendamento al DL Sud in esame alla commissione bilancio della Camera per accelerare i tempi di scavo, allacciamento di reti di pubblica utilità, fra cu telecomunicazioni.

Emendamento al DL Sud in esame alla commissione bilancio della Camera per accelerare i tempi di scavo, allacciamento di reti di pubblica utilità, fra cu telecomunicazioni.

Introdurre un limite di 90 giorni per la realizzazione degli allacciamenti a tutti i servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, telecomunicazioni, acqua e gas, funzionali per la iena efficacia operativa delle attività produttive all’interno dell’area ZES (Zona economica speciale). La sanzione prevista è di mille euro al giorno per ogni giorno di ritardo.

Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, nella quale le aziende già operative – e quelle che si insedieranno – possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo.