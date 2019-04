Con un’infrastruttura in cloud, nei datacenter di Lepida, le telecamere di ultima generazione consentono l’acquisizione di immagini, di dati e la loro conservazione attraverso appositi backup. Lepida ha inoltre progettato e realizzato il sistema utilizzando la propria rete in fibra ottica.

Sono 21 le nuove postazioni e 69 le nuove telecamere attive sul territorio del Comune di Argenta, in provincia di Ferrara, che si aggiungono a una rete di videosorveglianza composta da 21 telecamere già dislocate in alcuni punti nevralgici del territorio con particolare attenzione agli ingressi comunali.

Si riconferma la volontà dell’Amministrazione di intervenire in materia di sicurezza con il completamento di un sistema di videosorveglianza più capillare, che si configura come strumento di prevenzione efficace, di controllo del territorio oltre che di ausilio alle forze dell’ordine a copertura di aree ritenute particolarmente sensibili.

La realizzazione delle infrastrutture necessarie è stata resa possibile grazie a una convenzione stipulata a fine 2017 con Lepida – società in house che gestisce i servizi di connettività telematica rivolta a Enti e Comuni Soci tra cui il Comune di Argenta.

Lepida ha progettato e realizzato il sistema utilizzando la propria rete in fibra ottica e, laddove non disponibile, abilitando il territorio in banda ultralarga o avvalendosi di tecnologie wireless con punti radio Link a 26 GHZ su banda licenziata.

In particolare, sono state utilizzate infrastrutture già esistenti per oltre 15km, sfruttando tutti gli accessi sul territorio e le fibre ottiche già disponibili, ed è stata posata nuova fibra ottica per ulteriori 3km e mezzo. Sono stati inoltre accesi due nuovi link radio in banda licenziata a 26GHz per raggiungere i siti più complessi e garantire banda e continuità di servizio oltre a essere stato reingegnerizzato il backbone radio esistente con la stessa tecnologia.

Con un’infrastruttura in cloud, nei datacenter di Lepida, le telecamere di ultima generazione consentono l’acquisizione di immagini, di dati e la loro conservazione attraverso appositi backup su hardware forniti, installati e connessi da Lepida e compatibili con i sistemi di telecamere precedentemente installati e in dotazione al Corpo di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalle normative indicate dal Ministero dell’Interno e in materia di privacy.

Per la realizzazione dell’infrastruttura, comprensiva dei punti in fibra ottica e radio necessari e dell’impianto di videosorveglianza, il Comune ha stanziato circa 470 mila euro.

La collaborazione del Comune di Argenta con Lepida ha consentito un altro grande traguardo: l’abilitazione in banda ultralarga delle aree industriali di S. Antonio Copernico e Consandolo che permette a quattro aziende (Soelia, Bia Italia SpA, Italtom Srl e Gescad), attivate nella prima area industriale a ottobre 2018, di navigare fino a 1Gbps.

Il modello applicato per queste infrastrutturazioni è quello ufficializzato da Regione Emilia-Romagna con la Legge 14/2014 dal titolo “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, ovvero una partnership pubblico/privato che, nel caso particolare di Argenta, ha visto anche l’anticipo della realizzazione della dorsale in Banda Ultra Larga dell’area S. Antonio Copernico con fondi FESR (circa euro 45.000) prevista altrimenti come progettazione del concessionario per il secondo semestre 2020.