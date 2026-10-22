La crisi finanziaria in cui versano le grandi telco rappresenta un’occasione di business per i piccoli operatori. “La crisi delle grandi telco e la mancanza di un sostengo pubblico per sovvenzionare il 5G dà la possibilità di essere tutti sullo stesso piano, grandi e piccoli operatori, e questa mancanza di fondi pubblici premierà i piccoli operatori di AIIP nel cercato dell’ultrabroadband, del Cloud e dei data center”. Lo ha detto Giovanni Zorzoni, vice presidente dell’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) analizzando la situazione di mercato attuale, che vede i grandi operatori alle prese con gravi problemi economici a fronte della necessità di finanziare le nuove reti ultrabroadband.

Piccoli operatori che sul mercato lavorano a livello locale mantenendo un rapporto diretto con il cliente, un vantaggio non da poco che favorisce così il subentro ai grandi player nazionali che stanno perdendo clienti soprattutto nel segmento della banda ultralarga fissa. “I grandi operatori hanno problemi con i conti che non tornano mai”, aggiunge Zorzoni. “Anche nel Cloud si doveva fare la rivoluzione, ma c’è sempre lo stesso mezzo gigawatt di base installata nei data center preesistenti, che sono quelli che crescono di più, portando avanti i dati delle aziende italiane”, aggiunge.

Nel ranking dell’Osservatorio Agcom sui clienti ultrabroadband i piccoli operatori sono cresciuti in un anno dell’1%, arrivando al 10,5% del totale, collocandosi al quarto posto nazionale fra i provider di servizi ultrabroadband fissi. “Un totale del 10,5% nell’ultrabroadband dei nostri soci, al netto di Tiscali, che è entrata in AIIP da pochi mesi e che incrementa ulteriormente questa quota tanto che di fatto potremmo già essere al terzo posto nella classifica nazionale”, dice Zorzoni.

Sul fronte del CUP (Canone Unico Patrimoniale) richiesto dai Comuni italiani agli operatori di telecomunicazioni per l’occupazione del suolo pubblico, l’associazione ha raccolto il favore dell’ANCI nella protesta ed eventualmente, se fosse confermata, per allargare l’applicazione del provvedimento anche agli operatori 4G, 5G e FWA. “Se la tassa sull’occupazione sulle infrastrutture in fibra ottica dovrà valere per gli operatori in fibra, allora è giusto che la stessa norma valga anche per i player mobili che con l’uso mediato dei cavi in fibra su suolo pubblico lo fanno esattamente come gli operatori puri di rete fissa. Senza la fibra, il 4-5G oggi non può funzionare”, dice Zorzoni.

Sul tema delle frequenze, secondo l’AIIP il rinnovo non può essere fatto gratuitamente. “Non sarebbe compatibile con le regole europee. Il rinnovo deve essere oneroso e vanno riservate delle frequenze per le case sparse, per formare degli operatori di prossimità. Inoltre bisogna liberalizzare definitivamente le frequenze del 5G privato, in maniera che chiunque possa costruire quelle reti”.

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