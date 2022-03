Prende il via oggi il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce soprattutto nelle nostre Pmi. A partire da oggi a mezzogiorno le imprese potranno richiedere un contributo – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Mise.

Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori. Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a 608.238.104,00 euro. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR.

Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.

Per maggiori informazioni: https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/progetto-voucher-fase-ii/

Vodafone aderisce al piano voucher

Vodafone Business aderisce al piano voucher promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per accelerare la digitalizzazione delle PMI in Italia. Dal 1 marzo le micro, piccole e medie imprese con fino a 250 dipendenti e con un massimo di 50 milioni di euro di fatturato annuo possono accedere al “Piano Voucher per le Imprese” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che prevede l’erogazione di un voucher per connettività ultraveloce.

Il “Piano Voucher per le Imprese”, si legge in una nota, prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 2.000 euro – sulla base delle caratteristiche della connettività – per l’attivazione di contratti di connettività con velocità in download fino a 1 Gbit/s (e superiori),della durata da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi; è previsto, inoltre, un ulteriore contributo di 500 euro per le sedi che hanno necessità di essere connesse con infrastrutture in fibra ottica FTTH. L’erogazione di un voucher connettività si applica in caso di richiesta di attivazione di nuovi servizi di connettività o in presenza di step change, inteso come incremento della velocità di connessione già attiva con Vodafone o con altro operatore.

Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, con scadenza prevista per il 15 dicembre 2022. La durata potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa disponibilità delle risorse e a seguito di valutazione conforme da parte della Commissione europea. Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo pari a circa 590 milioni di euro, a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Grazie al Piano Voucher promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico le aziende possono dunque accedere ai contributi per l’attivazione di servizi di connettività come le offerte di rete fissa e internet di Vodafone Business. Grazie alle performance di rete, a caratteristiche che garantiscono la continuità aziendale anche in caso di guasti e a un’assistenza tempestiva e dedicata, le soluzioni di connettività di Vodafone Business rispondono alle esigenze delle imprese di ogni dimensione.