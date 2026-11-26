L'Italia punta a mantenere la banda sub 700 per il digitale terrestre anche dopo la scadenza del 2031, ma resta da capire quali conseguenze ci saranno per lo sviluppo di tecnologie più moderne come 5G e FTTH.

La banda sub 700 MHz (470–694 MHz) resterà destinata in via prioritaria al digitale terrestre almeno fino al 2030–2031, ma oltre quella soglia il suo futuro è oggetto di ridefinizione e potrebbe aprirsi a una condivisione o a una parziale riassegnazione verso il mobile, sempre più affamato di spettro.

Sia l’Unione Europea sia l’ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) hanno scelto una linea di cautela per proteggere le trasmissioni televisive nel medio periodo, rinviando le decisioni strutturali al prossimo decennio.

Ma il tempo stringe e l’orizzonte temporale del digitale terrestre televisivo non può essere infinito, anche se in Italia e Spagna – diversamente dal resto d’Europa – si tratta ancora di una tecnologia trasmissiva dominante.

Ma cosa succederà in futuro?

La linea istituzionale del MIMIT

Come ribadito da Eva Spina, Capo Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie al MIMIT, nella recente intervista a Key4Biz (“Frequenze TLC, 5G, 6G, satellite, Spazio: i piani del MIMIT”), la scelta di difendere la sub 700 risponde a criteri di stabilità e sensibilità sociale. Mantenere la banda fino al 2031 consente alla filiera di ammortizzare gli investimenti sostenuti e garantisce un accesso gratuito e capillare all’informazione — tutelando il pluralismo e le aree meno connesse — senza dismettere forzatamente un’infrastruttura ancora molto usata. Per spingere 5G e 6G, il Ministero punta invece su altre risorse (come la banda 6 GHz e i satelliti LEO), difendendo l’autonomia nazionale nelle scelte sullo spettro in vista della WRC-27 e nel confronto sul Digital Networks Act.

Gli orientamenti dell’ITU

Alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC-23), l’ITU ha tracciato una rotta chiara per la Regione 1 (che include Europa, Africa e Medio Oriente):

Nessuna riassegnazione primaria immediata al mobile: la banda 470–694 MHz resta attribuita in via primaria alla radiodiffusione televisiva (broadcasting). Di questo ha esultato la delegazione italiana alla scorsa conferenza dell’ITU del WRC-23.

Attribuzione secondaria al mobile: è stata introdotta un’assegnazione su base secondaria per i servizi mobili (senza interferire con la TV) in diversi Paesi europei, ma Italia e Spagna ne sono rimaste escluse per evitare interferenze transfrontaliere con i Paesi del Nord Africa.

Appuntamento al 2031 (WRC-31): l’ITU ha avviato nuovi studi di compatibilità per valutare alla conferenza del 2031 un’eventuale attribuzione primaria al servizio mobile della porzione alta della banda (614–694 MHz).

Questo nonostante le pressioni crescenti da parte del mondo del mobile, a partire dalla GSMA, per l’uso della banda sub 700 per il mobile.

Gli orientamenti dell’Unione Europea

A livello comunitario, la posizione si basa sulla Decisione UHF (UE) 2017/899 e sulle più recenti valutazioni della Commissione Europea:

Tutela garantita fino al 2030: la banda 470–694 MHz resta riservata al digitale terrestre e ai microfoni/apparati per eventi (PMSE) almeno fino alla fine del 2030.

Spaccatura fra Stati membri per il futuro della banda sub 700 dopo il 2030

Strategia post-2030 e divisioni tra Stati: nella relazione adottata dalla Commissione Europea nel luglio 2026, emerge una forte spaccatura tra gli Stati membri:

I paesi dell’Europa meridionale (inclusa l’Italia) spingono per mantenere la banda al digitale terrestre anche dopo il 2030, data l’alta fruizione della TV lineare gratuita.

I paesi del Nord Europa (es. Svezia, Finlandia): hanno un consumo televisivo quasi totalmente su internet e spingono per liberare frequenze a favore del 5G/6G, dei servizi di emergenza (PPDR) e della difesa.

Verso la flessibilità: Bruxelles sta preparando la strategia post-2030 orientandosi verso un modello più flessibile, che permetta ai singoli Stati membri di scegliere in base alle proprie esigenze nazionali senza imporre uno spegnimento unico europeo.

La banda sub 700 resterà ancora al digitale terrestre?

Fino al 2030–2031 sì, il digitale terrestre è pienamente tutelato, soprattutto in Italia dove le licenze degli operatori di rete scadono nel 2032. Tuttavia, questa scelta conservativa — adottata con il tacito accordo di operatori Tlc frenati da difficoltà finanziarie — rischia di rallentare lo sviluppo di 5G, 6G e fibra ottica, privando le reti ultraveloci (ancora ampiamente sottoutilizzate) del volano trainante dei contenuti video on demand.

Dopo il 2031–2032 la banda sub 700 sarà, probabilmente, soltanto in parte o in modalità condivisa mantenuta al digitale terrestre. La pressione dei settori mobile (che puntano anche ai 6 GHz), Difesa e sicurezza pubblica rende plausibile che nel prossimo decennio venga ceduta almeno una fascia superiore (come la 614–694 MHz). Questo scenario spingerà ulteriormente la TV verso lo standard DVB-T2/HEVC e piattaforme ibride (HbbTV e streaming), aprendo interrogativi strategici sul futuro delle tower company televisive come RaiWay ed EI Towers inclusa l’ipotesi di una fusione o riconversione delle torri, che ciclicamente torna in auge.

Puoi consultare i dettagli della relazione europea sul portale della Commissione Europea e gli atti ufficiali sul sito dell’ITU.

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