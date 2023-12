Banda sub 700 alla TV fino al 2031

Le giornata in tre news.

La banda sub 700 resta a disposizione dei broadcaster per il digitale terrestre fino al 2031. Non è forse una posizione di retroguardia tecnologica del nostro paese a scapito di nuovi standard come 5G e 6G?

L’Ue contro X di Elon Musk, aperta procedura formale per violazione del Digital Services Act (DSA). “Il tempo delle grandi piattaforme online che si comportano come se fossero troppo grandi per preoccuparsi è giunto al termine”, ha commentato Thierry Breton, Commissario per il Mercato Interno.

Iliad ha avanzato un’offerta di fusione da 8,45 miliardi a Vodafone Italia per la costituzione di una newco paritetica. Vodafone apre all’operazione.

Leggi il resto delle notizie nella dailyletter di oggi 18 dicembre 2023.