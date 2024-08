Banda larga in Uk, il Governo inglese contro nuovi pali e tralicci

Il Governo inglese ha chiesto agli operatori di limitare l’installazione di nuovi pali telegrafici, evitando la posa di infrastrutture non necessarie sul territorio. Se le telco non si adegueranno, è pronto un giro di vite legislativo per imporre di fatto il blocco a nuovi pali e tralicci.

La richiesta è stata avanzata dal ministro alla Tecnologia con delega alle Tlc Chris Bryant, secondo cui il sostegno del governo all’implementazione della banda larga veloce in tutto il Regno Unito è “incrollabile”, ma l’industria dovrebbe essere “consapevole” delle preoccupazioni delle comunità quando installa l’infrastruttura. L’ondata di proteste dal basso contro le nuove installazioni, in particolare da parte delle autorità locali, ha quindi spinto il Governo a lanciare un segnale agli operatori: ricorrete il più possibile alla condivisone dei tralicci.

Informativa preventiva

All’inizio di quest’anno, il Bournville Village Trust, che gestisce la pittoresca tenuta di Birmingham, ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione un’azione legale dopo la comparsa di numerosi pali del telegrafo nel villaggio. In altre parole, è una questione paesaggistica.

Per questo agli operatori è stato richiesto di informare le autorità locali di programmazione e i residenti prima di installare i tralicci, anche se di fatto non c’è l’obbligo di ottenere un permesso perché i pali sono classificati come sviluppi consentiti.

Il Governo sta incalzando le compagnie a condividere le infrastrutture esistenti quando possibile o di collocarle nel sottosuolo, invece di collocare nuovi pali per la banda larga aerea.

La lettera

Chiedo alle compagnie di telecomunicazioni di dare priorità alla condivisione delle infrastrutture e di tenere conto delle opinioni dei residenti e delle aziende nelle aree rurali, ha scritto il Ministro della tecnologia Sir Chris Bryant.

In una lettera agli operatori, il ministro li ha esortati a rivedere il Codice di condotta quando si tratta di installare pali del telegrafo.

Ha affermato che non esiterà a cambiare la legge, se il settore non ascoltasse le comunità.

Sir Chris ha affermato: “Il nostro impegno nel diffondere una banda larga veloce e affidabile in tutto il paese è incrollabile.

“Ma questo deve avvenire in un modo che tenga conto delle comunità locali, molte delle quali hanno espresso sgomento quando la loro strada viene nuovamente scavata o un altro palo del telegrafo appare nella loro strada.

“Ecco perché chiedo alle compagnie di telecomunicazioni di dare priorità alla condivisione delle infrastrutture e di tenere conto delle opinioni dei residenti e delle aziende nelle aree rurali. “In questo modo, possiamo portare i vantaggi di Internet ad alta velocità in tutti gli angoli della nazione in modo più rapido e responsabile, riducendo al minimo gli scavi di terra e ponendo fine all’installazione di pali del telegrafo non necessari, assicurando che le preoccupazioni delle comunità non vengano trascurate”.

Il governo terrà una tavola rotonda con le compagnie di telecomunicazioni a settembre per discutere le questioni sollevate dal pubblico e incoraggiare una maggiore collaborazione.

