L’alleanza anti-Starlink di Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone

Nasce il consorzio europeo per partecipare in pool alla gara per lo spettro satellitare in banda 2 GHz. Ieri la firma della lettera di intenti da parte di Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone, con l’obiettivo di arrivare ad “una potenziale offerta congiunta per la futura assegnazione dello spettro per i servizi mobili satellitari in Europa”.

Si tratta di un passa in avanti di non poco conto nel mondo dei servizi di connettività satellitare e terrestre, perché andrebbe a fare concorrenza diretta alla costellazione satellitare di Stalirnk.

Al momento non è noto il nome dell’operatore europeo che si occuperebbe di fornire i satelliti, ma l’iniziativa va considerata comunque nell’ambito della politica avviata dalla Commissione europea di rafforzamento della sovranità tecnologica e digitale, unitamente ad una maggiore resilienza delle infrastrutture critiche e strategiche, come quelle per la connettività ibrida.

Il bando di gara nel 2027

Dell’idea ne abbiamo già parlato a inizio settembre qui su Key4Biz, quando i quattro operatori stavano ancora negoziando i termini dell’accordo, spiegando che la gara per lo spettro satellitare in banda 2GHz riguarda i servizi diretc-to-mobile (o direct-to-device) e che bisognerà aspettare l’anno prossimo per l’apertura dell’asta, perché i diritti d’uso in mano alle americane Echostar e Viasat e scadranno nel 2027

Come spiegato dal comunicato stampa diffuso da Deutsche Telekom, l’accordo mira a garantire una “governance europea responsabile delle infrastrutture spaziali”, ma anche a fornire a tutti gli operatori di rete mobile un accesso aperto e non discriminatorio per vendere servizi direct-to-device ai propri clienti.

Questi servizi saranno offerti attraverso “un modello concepito per promuovere la concorrenza, ridurre la frammentazione del mercato ed espandere la scelta dei consumatori in tutta Europa”.

La combinazione della loro base clienti, delle capacità di rete e delle competenze tecniche, “potrebbe accelerare l’implementazione e migliorare l’efficienza dello spettro”. Parliamo di circa 350 milioni di utenti complessivi, mettendo insieme questi quattro operatori.

Che cosa sono i servizi mobili satellitari o D2D

Riguardo ai servizi D2D, il nodo centrale in Europa è la proposta della Commissione sullo spettro per i servizi mobili satellitari (o MSS, Mobile satellite service) a 2 GHz, presentata il 27 maggio 2026. L’obiettivo è creare un mercato europeo di connettività satellitare direttamente sugli smartphone, con governance europea e integrazione con le reti mobili terrestri.

I servizi D2D consentono a uno smartphone standard di collegarsi direttamente a un satellite, senza antenna esterna, quando non c’è copertura cellulare. Il modello previsto dalla Commissione prevede una partnership tra un operatore satellitare e un operatore mobile terrestre, che offre il servizio ai propri clienti nelle zone non coperte.

Le applicazioni immediate sono messaggi di emergenza, SMS via satellite, chiamate e dati a bassa velocità; in prospettiva, banda larga mobile in aree remote, mare, montagna e scenari di crisi. La Commissione considera la banda MSS a 2 GHz particolarmente adatta a questi servizi.

La strategia si concentra sulla banda armonizzata 2 GHz (1.980–2.010 MHz in uplink e 2.170–2.200 MHz in downlink) e come detto le attuali licenze dovrebbero scadere entro maggio del prossimo anno.

A che punto siamo

La proposta è ora in iter legislativo come regolamento COM(2026) 311, con Parlamento europeo e Consiglio chiamati a definirne il testo finale. Restano aperte le questioni tecniche su standard, interferenze, accesso allo spettro, licenze e interoperabilità tra reti terrestri e satellitari.

Non sono mancate le critiche da parte di SpaceX/Starlink, che non digerisce l’eventuale riserva di spettro dedicata ad operatori europei, sostenendo che possa rallentare sviluppo e dispiegamento dei servizi D2D e creare rischi di interferenza, anche per comunicazioni di emergenza.

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