Banda 2 GHz, i principali operatori Ue pronti a sfidare Starlink

Le principali Tlc europee Deutsche Telekom, Orange, Vodafone Group e Telefonica starebbero negoziando la creazione di un consorzio per partecipare in pool alla gara per lo spettro satellitare in banda 2 GHz e contrastare così Starlink e Amazon LEO.

Poi dedichiamo il focus sulla francese Mistral, perché è la startup più promettente d’Europa, avendo raccolto 3 miliardi di euro in un round di finanziamento e raggiunge una valutazione di 21 miliardi di euro.

Infine, una storia che arriva da Anthropic, che deve far riflettere soprattutto i governi occidentali: un ricercatore si dimette e lancia l’allarme: “L’AI può ucciderci tutti”. La competizione spinge verso sistemi auto-miglioranti, mentre sicurezza, controllo umano e governance rischiano di rimanere indietro.

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