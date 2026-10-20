L’accordo satellitare fra Deutsche Telekom, Orange, Vodafone e Telefonica per partecipare alla gara per lo spettro satellitare in banda 2GHz è limitato all'offerta commerciale di servizi satellitari mobili (direct-to-device) ma non c'è alcuna intenzione di investire in una costellazione a orbita bassa LEO.

L’accordo satellitare fra Deutsche Telekom, Orange, Vodafone e Telefonica per partecipare alla gara per lo spettro satellitare in banda 2GHz che riguarda i servizi satellitari mobili (direct-to-device) è certamente un primo passo.

Ma non è tutto oro quello che luccica, si potrebbe dire. Anche perché l’accordo di per sé è limitato, circoscritto ad un perimetro ben definito: lo sviluppo congiunto di servizi satellitari direct-to-device, che oggi come oggi hanno l’obiettivo di coprire grazie alla connettività satellitare le zone rurali in digital divide non coperte in modalità wireless.

Le quattro telco Ue potranno quindi concorrere più avanti per l’aggiudicazione della banda 2 GHz, oggi occupata dagli operatori satellitari americani Viasat ed EchoStar, in scadenza nel 2027.

Manca completamente qualunque riferimento alla potenziale creazione di una costellazione satellitare europea in orbita bassa (LEO). Nessun investimento in vista da parte delle principali telco Ue per la creazione di una costellazione LEO, per la quale ancora deve essere trovato un partner.

Ma di quale partner si potrebbe trattare se non di Starlink?

Ad oggi, Starlink è l’unico operatore satellitare in orbita bassa (LEO) in grado di veicolare il segnale del D2D.

E questo è un fatto, anche perché IRIS2, la risposta europea a Starlink, è ancora in fase di progettazione (i primi satelliti in orbita sono attesi non prima del 2029) e i pari grado europei, in primo luogo Eutelsat, non sono citati.

Quindi, parlando di questo accordo delle Big Telco Ue non si piò parlare certamente di connettività satellitare europea. Senza costellazione LEO non è corretto.

Questo accordo rischia quindi di replicare in campo satellitare ciò che si è già verificato nel mercato del Cloud, con le nostre aziende europee che si sono ridotte a diventare dei semplici integratori di tecnologie extra Ue.

Sarà lo stesso anche per le telco Ue? Si limiteranno a essere dei rivenditori di servizi satellitari D2D forniti da altri (Starlink)? Un servizio commerciale utilissimo nelle aree bianche che non ha nulla a che vedere con la geopolitica dei satelliti, che è tutta un’altra questione.

Tecnologia satellitare dual use per nautra

Nulla di male. La tecnologia satellitare è per sua natura “dual use” e il fatto che Starlink venga utilizzato come una clava politica in Ucraina da parte dell’amministrazione Trump non pregiudica per nulla l’uso civile, anti-digital divide dei satelliti di Elon Musk. E’ difficile fare dei distinguo, ma sono molto chiari. Da un lato c’è l’utilizzo militare, dall’altro c’è quello anti-digital divide.

Va detto, però, dal punto di vista politico che nell’accordo fra le telco Ue manca ancora un elemento e non certo secondario. Non c’è traccia di un operatore italiano (Tim?). E questa è una mancanza che non passa inosservata. C’è da dire che nel nostro paese la sperimentazione del direct-to-device è stata svolta e completata con successo da Fastweb + Vodafone. L’obiettivo è lanciare il servizio, ma prima servono le frequenze dedicate su cui dovrà decidere il MIMIT. Ma questo con la mancanza di una costellazione LEO di matrice europea non ha nulla a che vedere e nemmeno con la sovranità digitale.

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