“Negli ultimi anni il panorama delle telecomunicazioni ha visto un crescente interesse da parte degli operatori satellitari e degli operatori terrestri per le opportunità di integrazione dei servizi attraverso le cosiddette reti non-terrestrial network per collegamenti Direct-to-Device (D2D). La banda Mobile satellite service (Mss), oggetto della proposta di regolamento, è la principale candidata per tali servizi nel range delle frequenze FR1. Vogliamo ricordare che attualmente non esistono attori europei in grado di operare in questa banda, nella quale invece sono attivi grandi gruppi statunitensi”. Così i rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in audizione in commissione Politiche dell’Ue della Camera sulla proposta di regolamento Ue sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz, in scadenza l’anno prossimo.

ASI: “Nessun operatore nazionale pronto a competere per l’intera banda”

“Allo stato attuale, non si rilevano operatori commerciali nazionali pronti a competere per l’assegnazione delle licenze dell’intera banda, anche a causa del rilevante impegno finanziario che sarà necessario per acquisire i diritti su scala continentale. Una possibile soluzione per mitigare tale barriera all’ingresso potrebbe essere un’aggiudicazione basata su lotti di banda con estensione ridotta, che potrebbe favorire la partecipazione di operatori di minori dimensioni, maggiormente in linea con le capacità di investimento nazionali”.

Asstel: “Bene proposta regolamento Ue su banda 2 GHz”

Asstel dal canto suo ha approvato la proposta della Commissione. “La proposta di regolamento ci appare orientata a una serie di obiettivi che come Asstel condividiamo, inquadrandosi innanzitutto nell’obiettivo della sovranità digitale europea, chiaramente con un risvolto nazionale che va tenuto presente. Vi è anche l’obiettivo di rafforzare l’aspetto giuridico di queste decisioni, ridurre la frammentazione della normativa e valorizzare la fornitura dei servizi paneuropei, nell’ottica di favorire l’innovazione e la disponibilità di connettività ovunque.

La connettività satellitare è sicuramente un fattore importante e complementare alla connettività terrestre, e questo concetto ispira la maggior parte delle nostre osservazioni al riguardo”. Così i rappresentanti di Asstel in audizione in commissione Politiche dell’Ue della Camera sulla proposta di regolamento Ue sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz.

“Nello specifico del focus sul rispetto dei principi di sussidiarietà, non ci sembra ci siano elementi particolarmente critici nella proposta di regolamento, pur richiamando la necessità che gli aspetti di coinvolgimento degli Stati membri vengano valorizzati sia dal punto di vista delle procedure, sia della partecipazione alle stesse e al comitato incaricato di agire per la validazione delle decisioni della Commissione”, aggiungono. “Complessivamente, la connettività satellitare può svolgere un ruolo complementare importante, contribuendo ad ampliare la copertura, a rafforzare la resilienza e ad assicurare la connettività nelle aree remote. È importante però sottolineare i principi di neutralità concorrenziale e di piena coerenza dello svolgimento di questa tipologia di servizio con la connettività terrestre e con i servizi e le reti mobili terrestri già esistenti”, concludono.

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