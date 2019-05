Banche, Weidmann (Bundesbank): ‘La blockchain non porterà nessuna svolta al settore’

Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha espresso notevole scetticismo nei confronti dell’adozione di sistemi blockchain per le banche.

Secondo le dichiarazioni rilasciate ieri a Francoforte, il presidente della Deutsche Bundesbank Jens Weidmann ha spiegato le sue affermazioni con il fallimento di un progetto pilota per integrare la blockchain, definendola più lenta e costosa e portandolo a concludere che la tecnologia non porterà nessuna svolta al sistema bancario.

Il progetto di prova è stato uno sforzo congiunto tra Bundesbank e Deutsche Boerse lanciato nel 2016, che si è concluso alla fine dell’anno scorso. Mentre il prototipo è riuscito a soddisfare tutte le “caratteristiche normative di base” per le transazioni finanziarie, la sua implementazione si è rivelata costosa e lenta rispetto allo standard attuale.

“Le soluzioni blockchain non sono migliorate in ogni modo: il processo ha richiesto un po ‘più di tempo e ha comportato costi di calcolo relativamente elevati”, ha dichiarato Weidmann. “Esperienze simili sono state fatte altrove nel settore finanziario. Nonostante numerosi test di prototipi basati su blockchain, una vera svolta nell’applicazione è finora mancante. “

“Parte della tecnologia merita di essere esplorata e potrebbe anche essere di interesse per le banche centrali”, ha continuato il presidente della

Bundesbank . “Detto questo, il nostro ruolo non è quello di promuovere l’adozione tecnologica da parte dell’industria e dell’opinione pubblica, ma di garantire che le mutevoli preferenze possano essere soddisfatte in modo sicuro“.

Weidmann, che gestisce l’equivalente tedesco della Federal Reserve degli Stati Uniti, sta scatenando il dubbio sulla vera “rivoluzione” delle criptovalute che è arrivata a caratterizzare la politica economica europea.