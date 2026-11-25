UniCredit ha chiesto ai propri manager di mantenere una presenza costante sul luogo di lavoro: a partire da gennaio 2027. Le motivazioni però non si conciliano con la diffusione di piattaforme digitali e l'utilizzo dell'IA che dovrebbero indurre le banche a evolvere verso modelli di lavoro più flessibili basati soprattutto sull’auto-organizzazione.

Il dibattito sullo smart working, che si è recentemente aperto con la decisione di UniCredit di limitare fortemente il lavoro da remoto, pone una serie di domande sul futuro dell’organizzazione del lavoro nel mondo bancario. UniCredit ha chiesto ai propri manager di mantenere una presenza costante sul luogo di lavoro: a partire da gennaio 2027 l’uso dello smart working sarà limitato e deciso dai responsabili di linea, che sono nella posizione migliore per bilanciare le necessità operative con le circostanze individuali[2].

UniCredit ha giustificato questa decisione non sulla base di una minore efficienza e produttività dello smart working ma si è riferito ad aspetti qualitativi connessi all’interazione diretta tra colleghi, ritenuta essenziale per lo sviluppo delle competenze, la condivisione delle conoscenze e la crescita professionale. Queste motivazioni non si conciliano, tuttavia, con la diffusione di piattaforme digitali e l’utilizzo dell’IA che dovrebbero indurre le banche a evolvere verso modelli di lavoro più flessibili basati soprattutto sull’auto-organizzazione. In tale prospettiva, lo smart working rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si realizza il passaggio dalla banca gerarchica tradizionale a modelli di banca-rete, meno gerarchizzati e più flessibili.

Ritorno al modello gerarchico?

La scelta di ridurre drasticamente gli spazi di autonomia concessi ai lavoratori sembra indicare che una parte significativa del sistema bancario stia tornando verso il classico paradigma fondato sulla presenza fisica, sulla supervisione diretta e sulla centralità della catena gerarchica. Una logica che richiama il tradizionale modello di “comando e controllo” che ha caratterizzato le organizzazioni del Novecento, comprese le banche. Eppure, la trasformazione tecnologica degli ultimi anni sembrava andare nella direzione opposta. La digitalizzazione dei processi, il cloud computing, l’IA e la crescente dematerializzazione delle attività bancarie hanno, infatti, ridotto il legame tra lavoro e luogo fisico.

Ciononostante, secondo Unicredit il lavoro in presenza favorisce maggiormente la collaborazione e un lavoro di squadra più efficace, accelera i processi decisionali e rafforza una cultura aziendale fondata sull’ inclusione, capace di promuovere uno sviluppo continuo. Questo risulta importante per i colleghi più giovani e coloro che si trovano nelle prime fasi della propria carriera, per i quali l’interazione quotidiana, il mentoring e l’apprendimento sul campo rappresentano fattori chiave di crescita professionale. Con queste considerazioni, Unicredit ha spiegato la propria decisione in risposta ai sindacati hanno espresso la loro contrarietà alla revisione dello smart working.

Vi è da dire che lo smart working presenta vantaggi e criticità che variano a seconda della prospettiva considerata e da come viene interpretato e impiegato sul piano organizzativo. Per i lavoratori, esso può tradursi in una maggiore autonomia, una migliore conciliazione tra vita privata e professionale e una riduzione dei tempi di spostamento. Per le imprese, può favorire una diminuzione dei costi operativi e l’accesso a modalità organizzative più flessibili. Al tempo stesso, emergono alcune criticità: il rischio di isolamento dei dipendenti, la minore socializzazione organizzativa, le difficoltà di coordinamento e il possibile indebolimento dei meccanismi tradizionali di controllo manageriale. Proprio quest’ultimo aspetto è spesso al centro delle resistenze allo smart working, poiché richiede il passaggio da modelli di supervisione fondati sulla presenza fisica a modelli basati sulla gestione per obiettivi, che comportano fiducia, responsabilizzazione e valutazione dei risultati.

Sindacati contrari

I sindacati hanno manifestato una netta opposizione a ridurre il ricorso allo smart working. Sebbene nella fase successiva alla pandemia da Covid-19 avessero espresso preoccupazioni per il possibile trasferimento di costi sui lavoratori, l’estensione dell’orario di lavoro e il rischio di isolamento professionale, l’esperienza maturata negli anni successivi li ha portati a una valutazione più favorevole del lavoro da remoto. L’attenzione si è, infatti, concentrata sulla tutela dei benefici acquisiti, soprattutto in termini di autonomia e conciliazione tra vita privata e lavoro.

Per questa ragione, ora difendono lo smart working: anzi ne sostengono un ulteriore sviluppo. Tale posizione è peraltro rafforzata dall’assenza di credibili progetti di riorganizzazione da parte delle banche che giustifichino il ridimensionamento del lavoro da remoto. Si ritiene che, in mancanza di una visione chiara del futuro del modello organizzativo, il ritorno in presenza rischia di tradursi in un semplice ripristino delle modalità tradizionali di controllo e coordinamento.

Ciò conferma che il nodo centrale della questione riguarda il futuro dell’organizzazione del lavoro e il suo grado di flessibilità che dovrebbe andare a vantaggio non solo dei lavoratori ma anche delle banche. Secondo le organizzazioni sindacali la presenza fisica non costituirebbe una condizione indispensabile per favorire collaborazione, innovazione e apprendimento. L’esperienza più recente dimostrerebbe che una parte rilevante dei processi bancari può essere svolta efficacemente anche a distanza, grazie agli strumenti digitali, alle piattaforme collaborative e a nuove modalità di coordinamento.

Pertanto, eliminare o ridurre drasticamente lo smart working costituisce un arretramento rispetto a un modello di lavoro che negli ultimi anni è diventato parte integrante del contratto psicologico tra banca e lavoratori. D’altra parte, non rappresenta solo un beneficio individuale in termini di conciliazione tra vita privata e lavoro, ma anche uno strumento favorevole alle banche, in grado di poter mantenere elevati livelli di produttività e continuità operativa.

Cosa dice la teoria?

Le teorie più avanzate organizzative suggeriscono che, oltre una certa soglia dimensionale, l’aumento della complessità aziendale non richiede necessariamente più gerarchia ma che questa deve ridursi; l’assetto organizzativo deve semplificarsi divenendo più snello e piatto – più efficiente e flessibile – grazie a sistemi di coordinamento e controllo diversi dalla supervisione diretta. La capacità di adattamento può essere assicurata dal decentramento di autonomie decisionale, dalla cooperazione tra team e dall’utilizzo di reti collaborative digitali.

Come hanno mostrato Baravelli e Pesic[3], il vero nodo dello sviluppo dello smart working riguarda la visione di banca che si intende costruire. Se il futuro appartiene alle piattaforme, alle reti e all’intelligenza distribuita, il ritorno al principio del “comando e controllo” rischia di essere una scelta di retroguardia, incoerente con l’evoluzione dei modelli di business che le stesse banche dichiarano di perseguire. E vi è il rischio di banche sempre più avanzate sul piano tecnologico che mantengano modelli manageriali caratterizzati da assetti verticistici e stili direzionali accentrati e burocratici che demotivano le persone. Da qui l’esigenza di promuovere empowerment, auto-organizzazione e nuovi modelli di leadership.

Da questo punto di vista, lo smart working non dovrebbe essere considerato un beneficio accordato ai dipendenti, ma un modello organizzativo potenzialmente più efficiente e flessibile. Infatti, esso si fonda sulla valorizzazione di competenze diffuse, sull’autonomia e sulla responsabilizzazione delle persone, nonché su rapporti di fiducia e su sistemi di valutazione basati sui risultati. In tale contesto, il coordinamento delle attività non dipende più dalla supervisione diretta, ma dalla capacità dell’organizzazione di integrare competenze, condividere informazioni e orientare l’azione verso obiettivi comuni.

Al riguardo, va ricordato che lo smart working, secondo una concezione corretta, non corrisponde né al telelavoro né al lavoro a distanza ma a un diverso modo di lavorare: non si tratta, infatti, di un mero trasferimento fuori dall’ufficio delle attività tradizionalmente svolte in presenza e nel rispetto di orari rigidamente definiti. Esso rappresenta, invece, un diverso modo di organizzare il lavoro che si caratterizza per: a) una pluralità di spazi virtuali e fisici aperti; b) l’uso di sistemi di comunicazione online; c) la disponibilità di appositi spazi messi a disposizione dall’impresa per i contatti fisici ed evitare l’isolamento, favorire e migliorare la socializzazione; d) una maggiore autonomia operativa ma anche più ampie deleghe decisionali; e) sistemi di valutazione dei risultati e coerenti sistemi premianti; f) la possibilità di lavorare in diversi luoghi (anche presso la clientela) in condizioni di mobilità connessa; g) il supporto fornito a richiesta da parte middle management e staff[4].

Questa nuovo modo di lavorare, richiede al management di accettare la ridefinizione dello stile direzionale. Il passaggio dalla banca gerarchica alla “banca piattaforma-rete” implica, infatti, una progressiva sostituzione delle logiche di comando e controllo con logiche di coordinamento, fiducia e leadership diffusa. È su questo terreno, più che sulla semplice organizzazione del lavoro, che si gioca una parte importante della trasformazione del sistema bancario.

Cultura manageriale bancaria dirigista?

Che vi siano delle resistenze manageriali ma anche delle contraddizioni nella decisione di voler eliminare lo smart working non si può nascondere. Basti pensare ai miliardi che le banche investono in tecnologia, intelligenza artificiale, analisi dei dati e piattaforme digitali. Dicono di voler diventare organizzazioni più agili, orientate al cliente e capaci di operare in ecosistemi aperti, ma poi sul piano organizzativo, sembrano invece voler continuare a privilegiare modelli ereditati dal passato, nei quali il coordinamento continua a essere basato prevalentemente sulla prossimità fisica e sul controllo gerarchico.

Ciò che emerge è un management che pare poco disposto a perdere il proprio potere in strutture che soprattutto nei grandi gruppi bancari sono diventate fortemente verticalizzate. Dal punto di vista organizzativo, l’abolizione o la forte limitazione dello smart working riflettono una concezione dell’impresa fondata sul controllo diretto, sulla supervisione visiva e sulla centralizzazione delle decisioni. È una logica coerente con il modello burocratico-gerarchico classico, dove la presenza fisica è considerata una componente essenziale del coordinamento.

Potremmo anche dire che la cultura manageriale delle banche mostra di rifiutare le teorie organizzative più recenti, dal Freedom Management al Teal Model e ai modelli a rete. Questi modelli si basano su un principio diverso da quello strettamente gerarchico: le persone vengono valutate soprattutto sui risultati e non sulla presenza; i team aumentano la professionalità quando operano con maggiore autonomia e il coordinamento avviene per obiettivi condivisi.

Queste resistenze possono essere interpretate anche come la difficoltà di una parte del management ad adattarsi a modelli di leadership coerenti con le trasformazioni tecnologiche e organizzative in atto. Nelle organizzazioni gerarchiche tradizionali, l’autorità manageriale trae la propria legittimazione dal potere associato alla posizione organizzativa e si esercita attraverso la presenza fisica, la supervisione diretta e il monitoraggio continuativo delle attività. Il lavoro a distanza riduce la centralità di questi strumenti e richiede che l’efficacia manageriale si fondi maggiormente sulle competenze, sulla capacità di definire obiettivi chiari, responsabilizzare i collaboratori e valutarne i risultati. In tale contesto, il potere manageriale non scompare, ma cambia natura: tende a derivare dalla capacità di orientare, motivare e integrare l’azione di persone e team che operano con livelli più elevati di autonomia.

Sarebbe, però, riduttivo attribuire questa riluttanza esclusivamente alla cultura manageriale. Nel settore bancario il management è influenzato dal quadro regolamentare e di vigilanza, che impone elevati standard di controllo dei rischi e di conformità. Ciò può indurre le strutture manageriali a privilegiare processi decisionali accentrati e a limitare deleghe e autonomie operative, tuttavia, va considerato che i controlli richiesti dalla vigilanza riguardano la qualità dei processi e delle decisioni più che la presenza fisica delle persone; senza considerare che le tecnologie digitali consentono oggi di effettuare verifiche, monitoraggi anche in modalità remota.

Quali modelli nel futuro del lavoro bancario?

Interrogarsi sul ruolo dello smart working nelle banche significa ampliare la discussione. Due modelli organizzativi si confrontano: da un lato, quello tradizionale, fondato sul controllo gerarchico e sulla prossimità fisica; dall’altro lato, quello emergente, basato sull’autonomia professionale, sulla digitalizzazione dei processi e sulla valutazione dei risultati. Quale modello manageriale e organizzativo vogliono adottare le banche nell’era dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali? Ha ancora senso oggi, nelle banche, il lavoro in presenza, sotto la supervisione gerarchica, quando sempre più funzioni producono valore attraverso la conoscenza e l’elaborazione di informazioni che non richiedono attività da svolgere in una specifica sede?

Anche le ricerche più recenti mostrano che la demotivazione in banca del personale dipende da assetti rigidamente gerarchici[5]. Pertanto, un eventuale ripensamento dello smart working non può richiamare solo le esigenze del business: se si chiede ai lavoratori una maggiore presenza fisica, occorre anche offrire ambienti di lavoro più inclusivi, partecipativi e meno centralizzati che favoriscano, insieme, motivazione e valorizzazione delle competenze.

Nonostante l’intensificarsi dei processi di digitalizzazione, le Direzioni Organizzazione & Personale delle banche non pare che abbiano ancora individuato nuovi modelli organizzativi sufficientemente definiti. Vi è quindi il rischio che il dibattito si riduca alla contrapposizione tra presenza e lavoro a distanza. Ciò a maggior ragione, quando lo stesso Unicredit conferma il proprio impegno a garantire che le misure di flessibilità e di equilibrio tra vita professionale e privata all’interno del gruppo

Concentrarsi esclusivamente sulla sua estensione, e non come integrarlo nel modello aziendale, significa discutere degli effetti senza affrontare la questione principale: nella banca ampiamente digitalizzata il valore viene sempre più generato dalla circolazione delle conoscenze, dall’autonomia decisionale e dalla capacità di integrare rapidamente competenze diverse.

Se la tecnologia riduce la necessità di controllare i processi e aumenta l’importanza delle competenze, allora diventa necessario immaginare modelli fondati su maggiore autonomia, leadership diffusa, collaborazione trasversale e partecipazione. La sfida non consiste nel decidere dove lavorano le persone, ma nel comprendere come creare organizzazioni capaci di valorizzarne professionalità e contributi.

[1] Economista. Università di Roma La Sapienza.

[2] Vedi il Sole 24 Ore, 4 novembre 2026, “Sindacati contro Unicredit, mobilitazione se non rivede lo stop a smart working”.

[3] M. Baravelli, V, Pesic (2022) Modelli manageriali e modelli di business delle banche. Come sta cambiando il ruolo dei dirigenti nel settore bancario italiano, Egea, Milano.

[4][4][4] Cfr. F. Rullani e E. Rullani (2018), Dietro la rivoluzione digitale. Per una nuova cultura dell’imprese e del management, Giappichelli, Torino.

[5] Cfr. M. Baravelli, V. Pesic, La tecnologia sta cambiando il lavoro bancario? Si, ma con effetti di demotivazione e impoverimento delle professionalità, Key4Biz, 30 maggio 2025.

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