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Banche, Del Vecchio: “Campione finanziario sì ma non decide Milleri, si chiamerebbe Milfin non Delfin”

Banche, Del Vecchio: “Campione finanziario sì ma non decide Milleri, si chiamerebbe Milfin non Delfin”

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Banche, Del Vecchio: “Campione finanziario sì ma non decide Milleri, si chiamerebbe Milfin non Delfin” Adnkronos

(Adnkronos) – “Se mi si chiede se si debba creare un campione italiano finanziario che vada a competere con le più grandi banche europee? Assolutamente sì. E questo era un sogno anche del fondatore. Quindi creare un campione italiano finanziario assicurativo? Assolutamente sì”. Ma bisogna “farlo nella maniera migliore e farlo col consenso dei soci”. Quindi non è un tema su cui può decidere solo Milleri? “No, assolutamente no”, ha risposto. “Si chiamerebbe MilDelfin, o Milfin, non Delfin”. Lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio lasciando il Forum Ambrosetti di Cernobbio. 

economia

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Redazione Key4biz

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