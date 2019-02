Bambinidigitali. Diamo senso al touch, ma non quello digitale

La rubrica Bambinidigitali, a cura della dott.ssa Barbara Volpi – Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Sapienza di Roma – ha l’obiettivo di analizzare i rischi e i pericoli che corrono i minori in rete. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui .

Quante volte abbiamo osservato il ditino dei bambini indicarci qualcosa, per condividere con noi quel qualcosa, e iniziare così l’avventura dei tanti scambi affettivi alla base delle innumerevoli imprese che si dovranno affrontare nella vita. Dita che oggi si caricano di una nuova gestualità a partire dalla prima infanzia, che pigiano sullo schermo, che si sfregano tra loro per allargare le immagini, che seguono una traiettoria di stravolgimento del consueto, ed evolutivamente onnipresente, touching point.

Dita tese che ci indicano la strada corretta della giusta condivisione affettiva in cui lo scambio con l’altro è intriso di autenticità e sguardi diretti, e che oggi, nella nuova gestualità digitale che si struttura troppo precocemente bypassando l’acquisizione evolutiva dell’essere intersoggettivamente presenti, rischia di involversi su di sé, direzionandosi sulla ricerca solipsistica della risposta sullo schermo, che certo è più tempestivo e risoluto di noi, ma privo dell’autenticità relazionale di cui il bambino ha bisogno per formarsi e costituirsi come mente pensante e agente.

È proprio il bambino, saggio per eccellenza, orientatore scevro nella sua ingenuità da condizionamenti culturali e sociali, ad indicarci, nella complementarietà del dare e avere, la strada della giusta connessione, quel me-too reale che ci salva dai vari misunderstanding digitali. Ci si connette all’altro, siamo connessi con l’altro, in un wi-fi intermittente che scandisce presenze online-offline, alla ricerca di campi di condivisione settoriale, vuoi che siano amicali, professionali, culturali, che tuttavia partano, nella storia evolutiva dell’essere umano da questo semplice algoritmo: guarda-connettiti-connettiamoci e condividiamo insieme.

Se non resettiamo, nell’euforia della trasformazione tecnologica del tutto e subito, assunti cardine delle acquisizioni evolutive del bambino, che diventerà adulto con gli input che si attiveranno nelle prime fasi del suo sviluppo, riusciremo a cogliere tanti nessi associativi che ci permetteranno di seguire una traiettoria educativa anche nel digitale le cui regole di conduzione nascono in primis dalla protezione di quel campo interattivo che agirà da confine, da argine e da sensibile detector di potenziamento qualitativo ad esplorazioni digitali future.

Così facendo si struttura, per rimanere in termini digitali, un sofisticato e psicologicamente certificato, parental control che agisce da filtro di protezione per essere in rete con consapevolezza, orientamento e criticità.

Non si chiede alla rete un abbraccio, ma una connessione che però deve rientrare come qualità affettiva indiscutibile nella disconnessione digitale. La base sicura cementata nelle relazioni reali di condivisione affettiva e riconoscimento del bisogno dell’altro si ristruttura in una base sicura digitale (Volpi, 2017) che orienta la navigazione e funge da bussola mentale, a partire dal riconoscimento e dalla gratitudine di te mamma che tanto tempo fa, hai seguito il mio ditino, mi hai capito e hai risposto con quel calore che mai nessuna macchina, nemmeno la più sofisticata, potrà mai darmi. Si segue un nuovo algoritmo che nell’inaugurazione delle condivisioni reali entra gradualmente nelle condivisioni digitali: guarda-connettiti-connettiamoci- condividiamo insieme esperienze reali e solo dopo anche digitali.

Si parte quindi dal ditino del bambino che nella ricerca delle sue prime connessioni con il mondo esterno ci ricorda che nessuna app è meglio della voce, delle mani, dell’aiuto di mamma e papà.

Nessun dispositivo digitale potrà sostituirsi all’abbraccio dei genitori, alla tenerezza dello sguardo di un bambino che ci chiede di stare accanto a lui per essere tranquillizzato, coccolato, sostenuto nella sua avventura di diventare grande, attento, responsabile, partecipe come mamma e papà.

Nessuna immagine del bambino postata sui social potrà sostituirsi all’abbraccio del bambino, al suo sorriso, all’ascoltare le sue prime parole, a vedere il suo ditino indicare qualcosa e connettersi insieme per realizzare qualcosa. Nella gara neuroaffettiva tra ossitocina e dopamina, vince sempre l’ossitocina che segue la strada dei sensi, del contatto reale per andare in circolo, e nel farlo ci indica la corretta via verso la costituzione di una sana traiettoria di sviluppo che si mantiene, si ricerca, si rincorre e si riconsolida nell’abbraccio con il partner, con gli amici, con i figli dei figli.

Se vogliamo quindi trasmettere senso al touch dobbiamo partire dal corpo, dal ditino del bambino che indica alla mamma un oggetto, una persona, un luogo, un animale, e nel farlo inaugura la sua prima connessione con il mondo esterno, partendo dal cogliere lo sguardo attento del genitore, che lo aiuta ad arrivare alla bambola, gliela porge e inaugura nel passaggio da me a te, la creazione di un Noi.

Noi che tanto più solido sarà, tanto permetterà di circoscrivere i rischi del chiedere ad uno schermo capacità e attenzioni che una macchina, anche se popolata di proiezioni animate dalle dita nella tastiera, può garantirci solo in termini di simulazioni.

Ecco allora che quel dare senso al touch che si richiede a tanti adolescenti chini sui loro screen, inconsapevoli spesso di ciò che succede intorno a loro, ma diligentemente concentrati su quanto accade nella loro social life (anche loro come i bambini alla ricerca di quell’attenzione che sta a Noi adulti comprendere), ha il suo pilastro costitutivo, la sua radice dendritica nella prima infanzia, nei primi momenti di scambio affettivo che dal Noi, portano al Sé e solo successivamente, con le dovute attenzione e cautele al Loro digitale.

Se si ricordasse questa semplice indicazione, se non ci si facesse prendere dalla smania di correre dietro alla tecnologia per pervenire al successo sociale, e soprattutto se tutti ricordassero di non delegare uno strumento, che ha sì enormi potenzialità ma in settori circoscritti e ben definiti, qualità affettive che nel digitale possono assumere vesti proiettive, potremmo godere appieno della fascinazione tecnologica ridefinendo i device nel loro giusto assetto strutturale di strumenti utili ma non simulacri di desiderata relazionali.

Proteggiamo quindi il touch e attiviamo il parental control più potente e garantito per eccellenza: il contatto e la condivisione reale che dall’infanzia fornisce l’imprinting di autenticità alle connessioni adulte future.

Bibliografia

Volpi, B. (2017), Genitori Digitali. Crescere i propri figli nell’era di internet, Il Mulino.

