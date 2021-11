“Accogliamo positivamente le affermazioni del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e della Sottosegretaria Anna Ascani in tema di lotta alla pirateria audiovisiva “, ha dichiarato il Segretario Generale FAPAV, Federico Bagnoli Rossi.

“Dopo le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, arriva una ulteriore conferma dell’attenzione delle Istituzioni su un tema così determinante per la fase di ripartenza del settore audiovisivo e per lo sviluppo dell’offerta legale digitale”, ha affermato Bagnoli Rossi.

“L’Italia è un Paese che sta seguendo una direzione chiara e precisa a sostegno dei titolari dei diritti e di chi investe nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. Abbiamo già degli ottimi strumenti di tutela – ha aggiunto il Segretario Generale FAPAV – come ad esempio il Regolamento AGCOM, ed ora è importante rafforzarli e implementarne di nuovi per andare a colpire tutti i più recenti sviluppi della pirateria”.

“Anche per questo guardiamo con interesse ad una proposta di legge organica come quella dell’On. Massimiliano Capitanio, poiché andrebbe ad affrontare il problema in maniera strutturata e sotto tutti gli aspetti. Ci auguriamo pertanto che l’iter parlamentare possa essere il più spedito possibile, considerando anche i Disegni di Legge simili depositati da altre forze di maggioranza e opposizione”, ha concluso il Segretario Generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.