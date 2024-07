Ieri nuovo down di Microsoft, stavolta non legato all'incidente di Crowdstrike, ma al funzionamento dei suoi servizi cloud, a partire dai server Azure, che a cascata condiziona i servizi di email, Microsoft 365 e Xbox Live. Problema risolto dopo 4 ore.

Ieri nuovo down di Microsoft, stavolta non legato all’incidente di Crowdstrike, ma al funzionamento dei suoi servizi cloud, a partire dai server Azure, che a cascata ha condizionato i servizi di email, Microsoft 365 e Xbox Live. Per fortuna il problema è stato risolto dopo 4 ore.

Cosa è successo

Microsoft ha anche segnalato che la sua piattaforma Intune, che gestisce le risorse organizzative delle aziende, e Entra sono state colpite dai disservizi. Entra è una risorsa basata sul cloud che fornisce servizi di autenticazione e autorizzazione per Microsoft Azure, 365 e altri servizi di terze parti.

L’azienda ha aggiunto che anche la sua Power Platform, che aiuta le imprese a costruire applicazioni, analizzare dati e automatizzare flussi di lavoro, è stata coinvolta. Questo servizio include anche GitHub, la più famosa piattaforma per sviluppatori al mondo, e Microsoft Teams, ampiamente utilizzato dalle aziende in tutto il mondo per organizzare il lavoro e fare video-chiamate.

Quando l’Europa e l’Italia decideranno di affidarsi a un backup sovrano dei dati?

DownDetector ha ricevuto centinaia di segnalazioni dagli utenti a partire dal primo pomeriggio, tra le lamentele degli utenti il mancato accesso alle mail e la mancata ricezione di inviti. I problemi si sono estesi anche ai gamer, con gli utenti di Xbox e Minecraft che hanno avuto difficoltà. Microsoft non ha comunicato la causa del problema.

Questa interruzione dei servizi arriva a meno di due settimane dal crash che ha travolto migliaia di aziende, milioni di utenti e centinaia di migliaia di passeggeri negli aeroporti e nelle stazioni di mezzo mondo, legato a un problema di Crowdstrike, che ha causato perdite economiche di circa 5,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. La domanda è: quando l’Europa e l’Italia decideranno di affidarsi a un backup sovrano dei dati?

I ricavi e l’utile Microsoft aumentano ma il Cloud delude

I risultati trimestrali superiori alle aspettative non bastano a far gioire Microsoft. Sulle prospettive del gigante tecnologico pesano, infatti, l’andamento inferiore alle attese nel cloud e nell’intelligenza artificiale. Tornando ai numeri, nel secondo trimestre, il fatturato della casa di Windows è stato di 64,7 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente, per un utile di 22 miliardi di dollari (+10%).

Non abbastanza, però, secondo il mercato, perché a incidere ora sulle prospettive del gruppo ci sono i risultati legati all’IA generativa, considerando anche gli investimenti enormi richiesti. Ma anche Azure ha visto le sue vendite crescere del 29%, meno di quanto previsto dal mercato.

Un dato particolarmente atteso dagli investitori, perché riflette l’interesse dei clienti proprio per la tecnologia. Microsoft ha annunciato investimenti in IA all’estero per oltre 15 miliardi di dollari quest’anno, dalla Germania alla Francia, passando per il Giappone e l’Indonesia, principalmente per costruire e finanziare le infrastrutture tecniche ed energetiche necessarie. Ed è questo a preoccupare maggiormente gli investitori.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz