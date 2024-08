Azienda USL Piacenza e IOR di Bologna: un’integrazione per le prestazioni ortopediche

Per IOR non è la prima esperienza di creazione di sedi decentrate: in passato Lepida aveva utilizzato questa infrastruttura ad Argenta (FE) nell’ambito di una collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara.

All’Ospedale di Castel San Giovanni (Azienda USL Piacenza) è in corso una particolare integrazione informatica con l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna.

Questo progetto, frutto della collaborazione tra le due Aziende sanitarie, prevede entro il 2024 l’erogazione di prestazioni di ortopedia e riabilitazione da parte dei professionisti dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Lepida ha curato l’integrazione tra le due Aziende grazie all’infrastruttura Regionale del Cup Integratore, permettendo di prenotare appuntamenti dal Cup di Piacenza sulle agende dell’Istituto Ortopedico Rizzoli situate sulla base dati di Bologna.

Per IOR non è la prima esperienza di creazione di sedi decentrate: in passato Lepida aveva utilizzato questa infrastruttura ad Argenta (FE) nell’ambito di una collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara. A breve sarà possibile prenotare le prime visite, effettuabili tramite prescrizione del proprio medico di famiglia, sia tramite Cup che in farmacia.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz