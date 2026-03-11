»
»
Avvocato Ligas, Sky porta il nuovo legal drama nelle strade di Milano

Avvocato Ligas, Sky porta il nuovo legal drama nelle strade di Milano

di |
Avvocato Ligas, Sky porta il nuovo legal drama nelle strade di Milano Mappamondo

Una campagna immersiva firmata Sky Creative Agency trasforma la città in un palcoscenico per il lancio della serie con Luca Argentero.

Su Sky e in streaming su NOW ha appena debuttato Avvocato Ligas, il nuovo Sky Original con Luca Argentero nei panni di un avvocato geniale, cinico e spregiudicato che trasforma ogni caso in uno spettacolo che possa riportarlo al centro della scena, dopo un “incidente di percorso” che gli ha tolto tutto.

Grazie a una campagna ideata dalla Sky Creative Agency, Ligas diventa protagonista non solo sullo schermo, ma anche nella vita quotidiana dei cittadini grazie a una strategia di marketing innovativa e immersiva.

La campagna porta Ligas direttamente nelle metropolitane, nelle pensiline dei tram e nei luoghi più iconici e frequentati del centro di Milano. Dal Duomo a San Babila, da Cadorna ai grattacieli di Gae Aulenti, dai Navigli al Palazzo di Giustizia, manifesti e installazioni catturano da giorni l’attenzione dei passanti con messaggi ironici sui “reati quotidiani”:

L’ormai famoso “Ti accusano di festini bilaterali?”; “Ti accusano di fare smartworking dalle piste da sci?”; “Ti accusano di aver confuso appello con miracolo?”; “Ti accusano di ghosting dopo il primo appuntamento?”.

Ogni affissione si chiude con il claim: “Ti difendo io”, e invita a chiamare il numero dedicato (02 8073 3254), al quale gli utenti ascolteranno la voce di Luca Argentero che guida un menu interattivo tra i casi più bizzarri, divertenti e improbabili della città.

La strategia si completa con azioni di guerrilla urbana, volantinaggi, banner digitali e fake OOH spettacolari: una toga gigante appesa a una gru davanti al Tribunale, un martello da giudice “fuori misura” sotto un cavalcavia, uno striscione aereo e un’affissione speciale sul Palazzo di Giustizia. Ogni intervento rafforza l’immagine di Ligas come avvocato fuori dagli schemi, pronto a intervenire ovunque ci sia bisogno della sua difesa.

Grazie a questa strategia crossmediale, provocatoria e immersiva, Avvocato Ligas diventa protagonista anche nello spazio urbano, trasformando il lancio della serie in un vero evento che attraversa il cuore pulsante di Milano e accompagna il debutto televisivo del personaggio.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Sky

L'autore

Redazione Key4biz

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche