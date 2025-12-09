Il punto sui recenti successi nel contrasto alla criminalità online grazie alla legge antipirateria e il piracy shield. FAPAV e Ipsos Doxa realizzano un’indagine specifica sulla pirateria audiovisiva tra i più giovani, che verrà presentata la mattina di martedì 16 dicembre presso l’Associazione CIVITA a Roma.

“Proseguire con decisione nel contrasto alla pirateria audiovisiva e sportiva, rafforzando la collaborazione tra Istituzioni, imprese e mondo dello sport”. È questo il messaggio condiviso questa mattina dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dal Presidente FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – Federico Bagnoli Rossi, nel corso di un incontro per fare il punto sull’attuazione della Legge n. 93/2023 e sui più recenti dati relativi alla diffusione illegale di contenuti online.

Durante il confronto il Presidente FAPAV ha illustrato al Ministro le iniziative avviate dalla Federazione dopo l’entrata in vigore della normativa e l’ampliamento della rappresentanza associativa al settore sportivo, sottolineando come il fenomeno della pirateria – soprattutto legato agli eventi live – continui a generare gravi danni economici e a finanziare circuiti di natura criminale. Proprio per approfondire il tema, FAPAV ha chiesto a Ipsos Doxa di realizzare, per la prima volta, un’indagine specifica sulla pirateria audiovisiva tra i più giovani, che verrà presentata la mattina di martedì 16 dicembre presso l’Associazione CIVITA a Roma.

Inoltre, Bagnoli Rossi ha evidenziato alcuni aggiornamenti sulle attività di sensibilizzazione (come le ultime campagne di comunicazione FAPAV) e di enforcement in corso, soffermandosi sulle aree in cui un supporto istituzionale possa risultare decisivo per rafforzare ulteriormente e accelerare il contrasto all’illegalità, soprattutto in vista dei principali appuntamenti sportivi della prossima stagione, tra cui le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Il Ministro Abodi ha confermato la forte attenzione del Governo sul tema e la volontà di proseguire nel lavoro congiunto avviato negli ultimi anni, sostenendo che è fondamentale dare continuità all’azione di contrasto alla pirateria favorendo un coordinamento ancora più sinergico per proteggere sport, cultura e audiovisivo.

Da sinistra il ministro dello Sport e i giovani, Andrea Abodi, e il Presidente FAPAV, Federico Bagnoli Rossi

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz