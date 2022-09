2 settembre 2022. Il racconto della giornata.

La giornata in tre news.

Autonomia energetica, Italia quintultima in Europa. Il dato contenuto nel Position Paper realizzato da The European House – Ambrosettiin collaborazione con A2A e presentati oggi a Cernobbio.

Disco verde all’investimento di Tiscali in Connecting Project con l’acquisizione di una quota del 40% per 1,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda la mobilità elettrica invece, in occasione del Forum Ambrosetti, Enel X Way ha installato un punto di ricarica per imbarcazioni elettriche presso il molo di Villa d’Este, che si aggiunge a quello recentemente installato a Portofino.