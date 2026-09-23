L’autonomia digitale non significa produrre tutto in Europa né rinunciare alle alleanze, ma conservare capacità decisionale su tecnologie, dati e infrastrutture strategiche, riducendo le dipendenze critiche e investendo nelle competenze. È questo il filo conduttore emerso dall’evento promosso dal Centro Studi Americani all’interno della Roma Future Week 2026.

L’Europa non può essere tecnologicamente autarchica. Ma non può neppure permettersi di dipendere completamente da tecnologie, infrastrutture e competenze sviluppate altrove. Tra questi due estremi si gioca una parte sempre più importante della futura autonomia strategica del continente. Dall’intelligenza artificiale alla robotica, dal cloud alla cybersecurity, dalle reti in fibra ottica ai semiconduttori, la capacità di governare le tecnologie è ormai una questione che supera la politica industriale e investe direttamente sicurezza nazionale, politica estera e competitività economica.

È il messaggio emerso dall’evento “La via europea all’autonomia digitale”, appuntamento ufficiale della Rome Future Week 2026 promosso dal Centro Studi Americani, in collaborazione con l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e il Centro Studi Geopolitica.info, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani, il confronto si è concentrato su tre grandi questioni: resilienza delle infrastrutture critiche, capacità di deterrenza nel cyberspazio e sovranità tecnologica europea.

De Martin (MAECI): “Sovranità significa scegliere con chi essere interdipendenti”

A indicare fin dall’inizio la dimensione geopolitica del problema è stato Pietro De Martin, capo dell’Unità Analisi e Programmazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI): “Non parliamo soltanto di politica industriale e regolamentazione tecnica, ma di politica estera e di sicurezza. Il controllo dei dati e delle infrastrutture digitali si è affiancato al controllo del territorio come fondamento dell’autonomia strategica degli Stati e della proiezione della loro potenza”, ha spiegato.

La competizione internazionale, secondo De Martin, ha reso sempre più urgente per l’Europa affrontare il problema delle proprie dipendenze tecnologiche. Ma autonomia non significa isolamento: “L’Unione europea ha scelto di non subire passivamente la contrapposizione tra i modelli americano e cinese, puntando invece sulle alleanze strategiche. Sovranità non significa chiusura autarchica, ma capacità di scegliere con chi essere interdipendenti. Significa mantenere capacità decisionale, regole condivise e cooperazione internazionale, compreso il partenariato transatlantico”.

Intelligenza artificiale, robotica, innovazione e sicurezza richiedono quindi un confronto internazionale permanente. Un terreno sul quale, ha aggiunto, il MAECI opera anche attraverso progetti di ricerca capaci di tradursi in concrete opzioni di policy.

Bloisi (UNINT): “La sfida è spostare gli LLM verso applicazioni reali come i robot”

La questione dell’autonomia europea riguarda anche il prossimo salto tecnologico dell’intelligenza artificiale. Domenico Daniele Bloisi, professore ed esperto di robotica e AI dell’UNINT, ha posto l’attenzione sul passaggio dai Large Language Model alla Physical AI, cioè sistemi capaci di trasferire le capacità sviluppate dai modelli digitali alle macchine che agiscono nel mondo fisico.

“La sfida è spostare gli LLM verso la Physical AI, quindi principalmente verso la robotica”, ha spiegato Bloisi, sottolineando la centralità del fattore umano nei processi di addestramento, definizione degli obiettivi e trasmissione dei comandi ai robot.

In questo scenario si inserisce anche il dibattito sull’Artificial General Intelligence (AGI), una condizione ancora ipotetica associata allo sviluppo di sistemi dotati di capacità generali comparabili o superiori a quelle umane in un ampio spettro di attività.

Secondo Bloisi, l’evoluzione dell’AI verso sistemi sempre più generali procede parallelamente allo sviluppo della robotica umanoide. Una convergenza destinata a rendere ancora più strategica la capacità europea di sviluppare, comprendere e controllare queste tecnologie.

Calabrese (Centro Studi Americani): “Bisogna esser capaci di ridurre le dipendenze senza rinunciare all’innovazione”

Ma quale spazio possono occupare le medie potenze europee in una competizione dominata dai grandi ecosistemi tecnologici globali? Per Anna Calabrese, del Centro Studi Americani e Geopolitica.info, il punto di partenza è riconoscere le dipendenze che rischiano di limitare la capacità di azione europea, soprattutto nell’intelligenza artificiale.

“Serve una ricetta europea che vada oltre la dipendenza dai modelli di frontiera americani, puntando anche sul codice aperto, con regole chiare e garanzie precise”, ha dichiarato Calabrese, aggiungendo che l’autonomia sta diventando uno dei pilastri della strategia europea anche nella cybersecurity, elemento indispensabile per garantire la resilienza delle infrastrutture critiche.

Il problema resta però la frammentazione europea: “L’Unione europea è caratterizzata da una frammentazione di piani e scelte che devono ogni volta convergere verso decisioni capaci di vincolare tutti gli Stati membri. Questo inevitabilmente rallenta le strategie”.

AI, cybersicurezza e difesa sono ormai dimensioni strettamente collegate. Per diminuire le dipendenze esterne, l’Europa deve quindi aumentare la propria capacità di intervenire sul design, sul controllo e sulla manutenzione delle tecnologie.

Anche la cybersecurity, secondo Calabrese, deve uscire dalla dimensione esclusivamente tecnica: “Deve passare dal mondo degli esperti alla società, perché riguarda direttamente la tenuta delle infrastrutture economiche e finanziarie”.

Dell’Orefice (Open Fiber): ”Autonomia significa anche possedere infrastrutture e competenze”

La capacità di scegliere presuppone però la disponibilità delle infrastrutture sulle quali far funzionare servizi e tecnologie. Per Fabrizio Dell’Orefice, direttore Relazioni Esterne di Open Fiber, occorre innanzitutto distinguere tra sovranità e autonomia: “La sovranità richiama il controllo delle tecnologie, dei dati e delle infrastrutture. L’autonomia è invece la capacità di scegliere, innovare, governare la trasformazione tecnologica e partecipare alla cooperazione internazionale. Ma significa anche possedere competenze e infrastrutture”.

Negli ultimi anni l’Europa ha costruito un articolato quadro normativo dedicato a cloud, intelligenza artificiale, semiconduttori e cybersecurity. Ma le regole, da sole, non sono sufficienti. Le infrastrutture digitali sono ormai diventate abilitanti quanto quelle fisiche. “Robotica e intelligenza artificiale stanno ridefinendo i confini tra esseri umani e mondo virtuale”, ha sottolineato Dell’Orefice.

In dieci anni, ha ricordato, Open Fiber ha contribuito a portare l’Italia al 72% di digitalizzazione, nella media europea, grazie anche agli interventi legati al Piano Italia a 1 Giga e al PNRR.

Ora la questione diventa come utilizzare questa infrastruttura. “Dobbiamo creare le condizioni per beneficiare delle opportunità offerte dalla fibra: dalla sicurezza all’istruzione, dalla medicina al lavoro, dall’industria alla ricerca. Tutto questo richiede grande connettività e le nostre reti sono essenziali per abilitare le nuove tecnologie”.

Reti che devono assicurare continuità operativa e qualità dei servizi, preparandosi anche alle nuove sfide di sicurezza poste dall’era quantistica, ha precisato Dell’Orefice: “La tecnologia è sempre il mezzo, non il fine. La vera autonomia digitale europea si misura nella capacità di trasformare queste tecnologie in opportunità concrete e di governare e guidare il cambiamento”.

Lo Voi (ACN): “Il vero collo di bottiglia sono le competenze”

Se infrastrutture e tecnologie rappresentano la base materiale dell’autonomia, rimane però un problema decisivo: chi sarà in grado di gestirle e difenderle? È il tema sollevato da Valentina Lo Voi, capo Divisione Formazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che ha affermato: “È fondamentale saper utilizzare le infrastrutture e garantirne sicurezza e resilienza. Dal punto di vista dell’Agenzia non conta soltanto il controllo, ma anche valorizzare le persone che le utilizzano e le difendono. La resilienza è una catena di competenze e di ruoli”.

L’ACN sta quindi lavorando non soltanto sulla protezione delle infrastrutture e sulla prevenzione degli incidenti, ma anche sulla formazione e sulla diffusione delle competenze ed è proprio qui che emerge una delle principali vulnerabilità italiane ed europee.

“Il collo di bottiglia maggiore è la dipendenza nelle competenze: ci mancano centinaia di migliaia di professionisti ICT. È un rischio sistemico che dobbiamo affrontare investendo sul capitale umano”, ha sottolineato Lo Voi.

Polico (ELT Group): “Investire di più nelle eccellenze europee per rafforzare le capacità tecnologiche”

La stessa autonomia strategica europea deve essere letta ormai attraverso la lente della sicurezza e della difesa. Secondo Anna Polico, responsabile dell’Ufficio di Bruxelles di ELT Group, nel cuore dell’Unione è in corso un cambiamento concettuale proprio sul significato dell’autonomia digitale.

“In Europa il concetto di sicurezza si è ampliato a diversi settori. È importante investire nelle infrastrutture critiche e coinvolgere tutti gli attori chiave. L’Europa deve aprirsi alle collaborazioni giuste proprio per evitare quelle pericolose”, ha affermato Polico.

Da qui la necessità di ridurre alcune dipendenze strategiche: “Non possiamo più dipendere totalmente dagli Stati Uniti. Dobbiamo essere in grado di produrre componentistica critica che ci consenta di raggiungere una vera autonomia strategica nei diversi settori”.

Una parte crescente delle soluzioni sviluppate riguarda inoltre tecnologie dual use, utilizzabili sia in ambito civile sia nella sicurezza e nella difesa. Ma il confronto non avviene soltanto sulle infrastrutture. C’è anche la protezione dei processi decisionali dalle minacce cognitive, in un contesto nel quale le attività ibride puntano a indebolire uno Stato restando al di sotto della soglia di un conflitto aperto.

Gli strumenti di cyber intelligence possono aiutare a comprendere anticipatamente se un attacco è in corso, ma il patrimonio umano rimane centrale.

“L’Europa dispone di capacità tecnologiche elevate e di molte imprese che cooperano tra loro, ma le eccellenze interne devono essere tutelate”, ha sottolineato Polico, richiamando anche il dibattito sulla cosiddetta preferenza europea e sulla presenza di prodotti e servizi provenienti dall’esterno nelle catene strategiche.

“La resilienza non si improvvisa– ha quindi precisato Polico –dobbiamo costruire conoscenze e alleanze prima che si manifesti una crisi”.

Bisogni (UNINT): “Evitare sia la diffidenza sia la delega acritica alla tecnologia”

A chiudere il quadro è stato Fabio Bisogni, presidente di UNINT, riportando la questione al significato più profondo del concetto di autonomia: “Autonomia significa soprattutto mantenere la capacità di decidere e di scegliere nei rapporti con Stati e organizzazioni. Dobbiamo sempre decidere quanto delegare e quanta autonomia di scelta conservare in ogni settore strategico”.

Una libertà decisionale che, tuttavia, esiste realmente soltanto quando si dispone di alternative. Per questo l’Europa deve essere capace di produrre proprie soluzioni tecnologiche avanzate: “L’Europa deve muoversi tra due estremi: la diffidenza verso le tecnologie e la delega acritica alle tecnologie”.

Il rischio è anche la nascita di un nuovo digital divide, non più determinato soltanto dall’accesso alla rete, ma dalla capacità di comprendere e governare gli strumenti digitali: da una parte chi possiede conoscenze sufficienti per utilizzarli e controllarli, dall’altra chi finisce per subirli.

L’Europa, secondo Bisogni, dispone però di un patrimonio specifico sul quale costruire la propria strategia: cultura, storia e diversità, elementi capaci di alimentare creatività ed eccellenze.

La condizione è investire nelle competenze. “Servono competenze per controllare le tecnologie e utilizzarle, sfruttando le potenzialità delle nuove piattaforme di intelligenza artificiale e ibridando competenze tecniche e umanistiche. È un terreno sul quale l’Europa può esercitare una capacità di leadership”.

L’autonomia europea non è fare tutto da soli, ma riservarsi la possibilità di scegliere

Dal confronto emerge quindi una definizione dell’autonomia digitale europea lontana dall’idea di autarchia tecnologica. Nessun Paese europeo, probabilmente neppure l’Unione nel suo complesso, può immaginare di controllare autonomamente ogni segmento della catena tecnologica globale.

Il punto chiave è un altro: bisogna evitare che una dipendenza diventi una vulnerabilità e che una vulnerabilità finisca per limitare la libertà di scelta politica, economica e strategica dell’Europa.

Per riuscirci servono infrastrutture controllabili e resilienti, competenze, capacità industriale, cybersecurity, tecnologie proprie e alleanze affidabili. Ma soprattutto occorre poter scegliere quali dipendenze accettare e con quali garanzie e quali invece ridurre o eliminare del tutto. Allo stesso tempo, infine, dal dibattito è anche emerso che nel nuovo scenario geopolitico essere autonomi non significa fare tutto da soli, ma essere sempre nelle condizioni di poter decidere liberamente.

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