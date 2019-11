Imprese, privati e Pubblica Amministrazione, il nuovo Portale sull’autoconsumo fotovoltaico del Gestore servizi energetici (Gse), www.autoconsumo.gse.it, consente a chiunque intenda installare un impianto fotovoltaico di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari, oltre ad effettuare simulazioni sul giusto dimensionamento dell’impianto e sul relativo costo dell’investimento, proponendo anche diverse soluzioni finanziarie.

Presentato oggi dal Gestore, il portale è già aperto ai consumatori che potranno testare ad esempio il giusto dimensionamento degli impianti a partire dall’indirizzo dell’immobile, la superficie del tetto e i consumi annui di energia elettrica.

Si potranno così conoscere in maniera rapida informazioni fondamentali, tra cui: la potenzia necessarie, il costo dell’installazione, il tempo necessario per rientrare della spesa e come usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

Per fare questo basta seguire le indicazioni presenti in home page e consultare la voce “Guida all’autoconsumo”, che si trova già in pagina, o nella parte alta del portale, in linea con gli altri percorsi: “Esempi virtuosi”, “Faq” e “Contatti”.

Oppure, sempre nella parte centrale della home page, si possono seguire i suggerimenti su“Come iniziare”, percorso in cui è possibile verificare la facilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la propria casa, per il condominio e la propria impresa; oppure, se si è una PA, chiedere al Gse una valutazione dedicata all’immobile.

Al 2018, sono circa 800.000 gli impianti fotovoltaici installati in Italia e connessi ad unità immobiliari.

Selezionando una località sulla cartina, regione o provincia, presente sempre in prima pagina, si visualizzano i dati di numerosità, potenza e energia autoconsumata dalle unità immobiliari.

Selezionando le voci “Imprese e PA” e “Privati e Condomini“, invece, si visualizza come cambia la densità di impianti per numero di tetti disponibili (alle colorazioni più intense di regioni e province, secondo i dati riportati nella tabella, corrispondono maggiori densità).

Nel canale “Esempi virtuosi”, inoltre, si elencano, in una seconda mappa interattiva del Paese, alcuni casi reali di installazioni di impianti fotovoltaici particolarmente significativi, in termini di autoconsumo e di integrazione con il territorio.

Le diverse installazioni sono raggruppate in base al settore/attività produttiva del sito oggetto di intervento, mentre i singoli pallini colorati offrono informazioni tecniche sugli impianti, i consumi, i risparmi e la CO2 evitata.

Autoconsumo.gse.it mostra all’utente, infine, se nelle vicinanze ci sono impianti simili a quello che si vuole installare, con l’analisi e la mappatura delle aree occupate da grandi edifici industriali o commerciali.

Un portale graficamente ben fatto, semplice nella navigazione e nei linguaggi, con un’interfaccia grafica di supporto alla navigazione coinvolgente ed efficace. Buoni anche i contenuti, ricchi di indicazioni e suggerimenti, accessibili a tutti e facilmente raggiungibili. Uno strumento valido per tutte quelle imprese che vogliono installare un impianto fotovoltaico sui propri siti e che necessitano di una valutazione, sia in termini di fattibilità, sia di vantaggi diretti.

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo