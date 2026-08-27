Il programma sperimentale promosso da MIMIT e gestito da ACI è destinato alle persone con ISEE inferiore a 30mila euro. Canone da 100 euro al mese per tre anni, 12mila chilometri annui e obbligo di rottamare un’auto fino a Euro 4.

Un’auto nuova pagando 100 euro al mese per tre anni. È il principio alla base del nuovo programma di noleggio sociale a lungo termine promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito dall’Automobile Club d’Italia.

La misura era stata presentata ufficialmente il 23 luglio dal ministro Adolfo Urso e dal presidente dell’ACI Geronimo La Russa. A oltre un mese dall’annuncio, però, non è ancora possibile presentare domanda: lo sportello telematico deve essere realizzato e prima sarà necessario completare la procedura per individuare e acquistare le vetture da mettere a disposizione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la fase operativa dovrebbe quindi partire nel corso del 2027. La prima tranche dispone di circa 50 milioni di euro e dovrebbe riguardare circa 3mila automobili.

Chi può ottenere l’auto a 100 euro al mese

Il programma è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per accedere all’agevolazione sarà inoltre obbligatorio rottamare un veicolo fino alla classe Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi.

Il contratto avrà una durata minima di 36 mesi e prevederà un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa. Nel prezzo saranno compresi 12.000 chilometri all’anno, quindi fino a 36.000 chilometri nell’arco dei tre anni.

Quali auto si potranno noleggiare

Le vetture dovranno essere nuove, immatricolate in Italia, appartenere alla categoria M1, essere almeno Euro 6 e avere emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro.

Una delle novità emerse dopo la presentazione di luglio è che, almeno nella prima fase sperimentale, non sarà il beneficiario a scegliere liberamente l’automobile.

ACI dovrà infatti individuare attraverso una gara pubblica un unico modello da mettere a disposizione degli aventi diritto. Il tetto previsto per l’acquisto da parte di ACI è di 14.800 euro più IVA per vettura. A differenza del leasing sociale sperimentato in Francia, inoltre, il programma italiano non sarà limitato alle automobili elettriche.

Cosa succede dopo i tre anni

Al termine dei 36 mesi l’automobilista potrà restituire la vettura oppure acquistarla.

In questo secondo caso è prevista la possibilità di riscattare l’auto beneficiando di uno sconto del 10% rispetto al suo valore di mercato al termine del periodo di noleggio.

Quando si potrà presentare domanda

Questo è il punto più importante per chi intende aderire: al 27 agosto 2026 le domande non sono ancora aperte.

Il comunicato originario di ACI indicava lo sportello telematico come ancora “in via di definizione”. Nel frattempo è emerso che devono essere completati la gara per individuare la vettura, l’acquisto delle auto e la predisposizione della piattaforma attraverso la quale saranno presentate le richieste. I tempi della procedura europea rendono probabile l’avvio effettivo nel 2027.

Quando lo sportello sarà operativo, la posizione in graduatoria dipenderà dall’ordine cronologico di presentazione delle domande. Questo renderà particolarmente importante conoscere in anticipo la data di apertura della piattaforma. Il programma resterà attivo fino al 30 giugno 2030.

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